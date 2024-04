Carlé i Masarova, una final inèdita al Torneig de la Bisbal

El Torneig de la Bisbal ja té definida la final. A la cita per alçar-se amb el títol, que es disputa demà a les onze del matí, es veuran les cares Lorda Carlé i Rebeka Masarova. L'Open Internacional Femení Sol Gironès tindrà una cita inèdita per al campionat, ja que totes dues van caure eliminades en semifinals en l'edició de l'any passat.

En la primera semifinal, Carlé ha accedit a la final després de la retirada per lesió de la seva rival, Dalma Gálfi. L'argentina dominava per un set a zero el partit (6-1, 1-1), quan el genoll de l'hongaresa ha dit prou. Gálfi es va lesionr en el punt de partit del duel de quarts contra Sönmez.

Masarova s'ha mostrat molt superior a l'altra semifinal per accedir a la final. L'espanyola ha necessitat una hora i vint-i-set minuts per doblegar en dos sets (6-3 i 6-2) la sèrbia Olga Danilović. Masarova ha fonamentat la seva victòria des de la solidesa del primer servei i amb uns potents cops des del fons de la pista.

Sense final de dobles

La lesió de Gálfi no només ha trastocat el quadre individual, sinó que també ho ha fet al de dobles. La tenista havia de fer parella a la final amb Timea Babos, però la seva retirada ha proclamat automàticament campiones Anna Siskova i Miriam Kolodziejova. Gálfi havia forçat en semifinals, ja lesionada, per ser al partit decisiu dels dobles.