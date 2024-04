Més de 2.000 persones participen en l’Oxfam Intermón Trailwalker 2024

Aquest dissabte al matí s'ha donat el tret de sortida a la tretzena edició a Girona de l'Oxfam Intermón Trailwalker, el repte esportiu i solidari més gran per equips, recaptant més de 341.000 euros que serviran per garantir l'accés a aigua potable a 100.000 persones de comunitats vulnerables d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia que se n'han vist privades per les conseqüències de la crisi climàtica.

2.300 persones repartides en 200 equips han sortit des d'Olot en les dues modalitats més exigents a nivell físic: les de 100 km i 55 km. Al llarg del cap de setmana recorreran, caminant o corrent, la Via Verda que uneix aquesta localitat amb Sant Feliu de Guíxols i Girona respectivament.

Uns altres 100 participen el diumenge a la marxa de 10 km, una modalitat més assequible per a tothom i pensada especialment per a famílies i grups d'amics que volen viure una experiència solidària i també lúdica. Santa Cristina d´Aro serà l´escenari de la sortida, mentre que Sant Feliu de Guíxols acollirà l´arribada.

Una prova que enganxa

La Trailwalker és un desafiament que ‘enganxa’ moltes persones, motivades pel repte esportiu, per viure una experiència amb amistats i/o col·legues de treball o per estar vinculat a una causa solidària. En aquesta edició, l'organització ha decidit reconèixer aquelles persones que han repetit 10 o més vegades: Miguel Ángel García Purificación, la persona amb més Trailwalkers a les seves cames –supera la quinzena- amb el seu equip REUS SOLIDARI; Nicolau Municio, un dels veterans per edat i per participacions en el Trailwalker; Xavier Sant Riambau, Joan Ramón Caldés i Jordi Espert i Ferrer, Trailwalkers que fan llegenda participant tots ells en equips corporatius de Banc Sabadell; José María Comanu Lluch, també una llegenda de Caixa Popular; i un equip sencer, ELS ANGELS, format per Baldo Salvatella i Guilà, Jaume Blasco Carrau, Carles Curto Castro i Alex Ferrero Escudé, que ha repetit fins a deu cops.

Aquests ‘Oxfam Trailwalker LEGEND’ han rebut una medalla de reconeixement en el moment de la sortida. A més, també s'ha lliurat un reconeixement amb forma de gota a l'equip BSZ Los Zafirs, el que més fons ha recaptat aquest any, i un altre a Banc Sabadell, l'empresa que més equips ha sumat.