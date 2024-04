El Girona es dispara un tret al peu contra el Lleida (2-6)

Tocarà patir, oh i tant que tocarà patir per mantenir-se l'OK Lliga. La derrota d'avui del Rivas a Alcoi obra de bat a bat les aspiracions del Girona de ventar un cop de puny sobre la taula i deixar enrere el temut descens directe. Això sí, calia fer la feina a casa i superar el Lleida per confirmar-ho, atrapar els del Segrià -un dels possibles rivals al play-out- i mantenir vives les opcions de salvació directa. I és clar, si no es fa la feina, malament rai. Els gironins, molt nerviosos, han topat amb un Lleida d'allò més efectiu que els ha condemnat al patiment absolut en les tres jornades que resten d'OK Lliga. Un tret al peu en tota regla d'un Girona que veu ara com la salvació directa és utòpica i que l'objectiu passa a ser, clarament, evitar la penúltima posició. El duel contra el Mataró, cuer, la pròxima jornada ha de servir per recuperar la moral i confiança d'un equip que avui s'ha endut una bona bufetada.

Semblava que des de Garcia Balda entrava amb molt mal peu al partit arran del gol d'Ojeda en un xut llunyà, tanmateix, la resposta ha estat implacable i Moi Aguirre, al cap de deu segons ha anivellat el partit. Tot i empatar tan de pressa, el Girona ha entrat nerviós al partit. La pressió de jugar-se-la garratibava els patins dels locals que veien com Llaverola mantenia l'empat amb dues bones aturades fins que Folguera ha tornat a avançar un Lleida molt més serè. Frustrats veient com els intents de Nadal i Domènech s'estavellaven al pal, el Girona de mica en mica deixava anar els nervis per centrar-se en el joc. Així ha arribat el gol de l'empat després que Aguirre hagi desviat un xut llunyà de Domènech. El 2-2 era un gran resultat per anar-se'n als vestidors a reflexionar i corregir errors, però encara restaven uns pocs segons perquè Aragonès fes el tercer pel Lleida. Per molt que remés el Girona, la facilitat amb què el Lleida ha trobat el premi del gol era una llosa difícil de suportar.

La represa ha començat amb el Girona buscant l'empat amb prou ocasions per aconseguir-lo (Grau, Aguirre i Ramon). La bola no ha entrat i, com a la primera part, el Lleida ha ampliat l'avantatge amb el quart de Badia. Un gerro d'aigua freda agreujat pel cinquè de Medina en l'acció consecutiva a un penal i targeta blava a Boogers. El 2-5 ha deprimit del tot un Girona que encara ha encaixat un altre gol als darrers segons.

La derrota obliga el Girona a guanyar el Mataró la setmana que ve i, conscient que contra el Barça poc hi haurà a fer, a esgarrapar quelcom davant el Reus en la darrera jornada per assegurar la plaça de play-out.

Garatge Plana Girona: Jaume Llaverola, Aleix Domènech, Àlex Grau, Borja Ramon i Moi Aguirre. També han jugat Marc Puigvert, Django Boogers i Biel Nadal

Finques Prats Lleida: Javi Sánchez, Jordi Badia, Nuno Paiva, Nico Ojeda, Xavier Aragonès. També han jugat Sebastià Moncusí, Sergi Folguera, Sergi Duch

Gols: 0-1, m.11, Ojeda; 1-1. m.12, Aguirre; 1-2, m.19, Folguera; 2-2, m.23, Aguirre; 2-3, m.25, Aragonès; 2-4, m.30, Badia; 2-5, m.37, Ojeda; 2-6, m.50, Moncusí.

Àrbitres: Rubén Fernàndez, Llorenç Bosch i Oriol Garcia. Han amonestat amb targeta blava Boogers (Girona).

Incidències: Unes 300 persones al Pavelló de Palau 2 de Girona, amb la presència de l'alcalde, Lluc Salellas.