«És molt fort»: així van viure els gironins desplaçats la gran nit de Marc Gasol

Dissabte va ser un dia de somni per a Marc Gasol, que va veure penjada la samarreta al pavelló de l'equip que el va consagrar com a estrella mundial, però mentre escric aquestes línies des del Fedex Forum de Memphis esperant al fet que comenci la cerimònia, també era un dia per somiar per 4 persones més: jo mateix, un aficionat al bàsquet i abonat del Bàsquet Girona que comenta tot el que pot d'aquest meravellós esport a les xarxes socials, i els 3 companys del Soterrani 35 amb qui hem vingut junts a fer aquesta bogeria.

I no som els únics, ja durant el viatge a Memphis el divendres dia 5 ens vam trobar gent de Saragossa que venien a la retirada de la samarreta, i sabem també com a mínim d'una altra persona que va venir des de Girona; i un viatge com aquest només el fas per algú a qui realment t'estimes molt i que ho ha donat tot per la teva ciutat, una cosa així només es pot fer per Marc Gasol.

Una persona que s'estima tant la nostra ciutat i als aficionats del seu club que, sabent que veníem a Memphis, ens va guardar una estona per saludar-nos en privat abans del partit, i això no ho fa tothom, ens van portar a una de les sales petites de premsa, va arribar, ens va donar la mà i ens va abraçar, va preguntar com estàvem i, sorprenentment, ens va confessar que no estava gens nerviós, i la veritat que ho transmetia, se'l veia molt tranquil. Va ser una conversa ràpida, però quan se'n va anar ens vam mirar els quatre com volen dir: «això ha passat de veritat?».

Em quedo amb la mateixa sensació de les últimes 24 hores: «és molt fort», és la frase que més hem repetit tots des de dissabte; sense temps de pair tot el que anava passant: al matí ens havíem trobat amb Stefi Batlle, CEO del Bàsquet Girona i amb algun periodista vingut també des de Catalunya, passat el migdia vam entrar al Fedex Forum, acompanyats d'una noia que ens va ensenyar totes les instal·lacions i les zones de premsa. «És molt fort que estiguem aquí», es repetia la frase, tot això seguit de la ja mencionada trobada en privat amb en Marc, la roda de premsa de Nick Nurse, actual entrenador de Philadelphia i entrenador dels Raptors quan Gasol va guanyar l'anell, i la roda de premsa de Pau Gasol, amb una sala de premsa plena de mitjans americans i vinguts d'arreu. Després de cadascun d'aquests actes la frase era la mateixa: «és molt fort».

A les 19:00 hora local, les 2:00 de la matinada de diumenge a Girona, va començar el partit entre Memphis Grizzlies i Philadelphia 76ers, minuts abans de l'inici es va fer una repassada al videomarcador dels números de Marc Gasol a la franquícia: 11 temporades, 11.684 punts en 25.917 minuts i 5.942 rebots. Al primer temps mort del partit se li va fer la rebuda en una de les llotges, l'ovació de tot el pavelló feia posar els pèls de punta, i durant tota la resta de pauses i interrupcions es van anar posant vídeos dels excompanys, d'en Pau i del mateix Marc comentant anècdotes.

S'acaba el partit amb victòria de Philadelphia per 116-96 i els Grizzlies tallaven una sèrie de 3 victòries, però això dissabte era el menys important per Girona, als quatre bojos que érem allà s'hi sumaven les vora 30 persones connectades al directe de Soterrani35, algunes des de feia més de 4 hores. Ja era l'hora de començar la cerimònia de la retirada de samarreta de Marc Gasol a Memphis, mai més ningú podrà dur el 33 allà.

Es retiraren de la pista els jugadors i va entrar un eixam d'operaris amb càmeres, un escenari al mig de la pista, cadires i un munt d'altres estris, mentre als gironins ens bategava ben fort el cor i ens posàvem cada cop més nerviosos. La llum del Fedex Fòrum començava a baixar i al marcador central es començava a veure «Marc Gasol jersey retirement ceremony».

La cerimònia comença amb un show musical d'Al Kapone, un conegut cantant de rap autòcton de Memphis i continuava amb un emotiu vídeo dels quatre homes que van crear el «grit and grind»: Mike Consley, Tony Allen, Zach Randolph i Marc Gasol, i un a un pugen tots ells a l'escenari.

Seuen tots junt amb el comentarista històric dels Memphis i entre riures, anècdotes i vídeos commemoratius que recorden cada any de Gasol allà, i tot això mentre un dels companys del Soterrani podia baixar a peu de pista retransmetent tot pel seu programa; acaba la xerrada on es veu encara la complicitat d'aquests jugadors que van fer història, comença a sortir fum, focs artificials, columnes de foc... i de cop es comença a elevar el 33 amb el nom Gasol 2008-2019, Marc Gasol ja era etern a Memphis.

El Fedex ja està gairebé buit, però ens resistim a marxar, volem esprémer aquest moment fins al final, tenim la pell de gallina, ens hem aguantat la llàgrima i és un dia que recordarem per sempre més, el dia que van retirar la samarreta a Marc Gasol, un dia que podrem explicar sempre amb orgull i dir: «jo hi era», i tot això només va ser possible per un dels millors jugadors del món i una encara millor persona: Gràcies, Marc!

