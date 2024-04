El 'Gasol 33' ja és etern en els Grizzlies

Els Memphis Grizzlies van retirar aquest dissabte al punt més alt del FedEx Fòrum i per a l'eternitat el dorsal '33' que va defensar durant 11 temporades Marc Gasol, el millor jugador de la seva història.

Gasol va voler un homenatge compartit amb els seus amics i excompanys en els Grizzlies Mike Conley, Tony Allen i Zach Randolph, que van marcar una era amb la jove franquícia i se'ls va conèixer com 'Core 4'.

Conley, Allen, Randolph i Gasol van saltar junts a la pista quan va finalitzar un partit entre els Grizzlies i els Philadelphia 76ers de la temporada regular de la NBA i es van asseure un al costat de l'altre al centre del parquet per a recordar els vells temps.

"No m'ho hauria perdut per res del món", va assegurar Conley, l'únic que segueix en actiu i que el divendres va jugar un partit amb els seus Minnesota Timberwolves a Phoenix.

Va ser un equip cèlebre per la seva duresa defensiva que va jugar al 'grit and grind' (traduit com 'estrènyer les dents i triturar'), una manera d'entendre el bàsquet i la vida que es va convertir en identitat de la franquícia i de la ciutat.

Els aficionats que han acudit aquesta nit al pavelló no sols van treure de l'armari les samarretes antigues de Gasol, sinó que van desempolsar banderoles i cartells de l'època més gloriosa del 'grit and grind'.

El '33' de Gasol es va unir al sostre del FedEx Fòrum de Memphis al '50' de Randolph, que va ser retirat al desembre de 2021. Els Grizzlies van voler esperar que Gasol deixés el bàsquet per a penjar el seu '33', un pas que va donar al gener passat després de les seves últimes dues campanyes al Girona.

A la cerimònia va anar-hi la família Gasol al complet, també el seu germà gran, Pau, que va jugar per als Grizzlies set temporades abans que els de Memphis el traspassessin a Los Angeles Lakers a canvi dels drets de Marc.

Entre els dos van posar el cognom "Gasol" a Memphis durant 18 campanyes seguides, una autèntica dinastia en una ciutat que es va convertir casa seva.

Un Marc Gasol visiblement emocionat va prendre el micròfon i, amb la seva esposa i filles al costat, es va dirigir als aficionats de Memphis, molts amb la samarreta amb el seu nom, per a agrair-los "l'amor constant" rebut per la ciutat.

Gasol els va prometre que fins i tot quan va deixar la franquícia en 2019 per a anar als Toronto Raptors i guanyar el seu únic anell, es va emportar amb ell als Grizzlies.

Per a provar-ho va ensenyar l'anell de la NBA que va guanyar a Toronto, que a l'interior hi té gravat aquest lema de Memphis del 'grit and grind'.

"Quan vaig aconseguir el més gran que hi ha en el bàsquet, que és guanyar un anell de la NBA, aquí hi havia aquests 'nois' que tant signifiquen per a mi", va afirmar Marc, parlant d'Allen, Conley i Randolph, davant l'explosió del FedEx Fòrum.

Tothom a Memphis sembla recordar aquesta temporada 2012-2013, en la qual els Grizzlies del 'grit and grind' més a prop van estar de l'anell, arribant a la Final de la Conferència Oest. Aquest any l'NBA va seleccionar a Marc com el Millor Defensa de la lliga.

Després de reproduir un emotiu vídeo de cinc minuts en les pantalles del pavelló i que Gasol es dirigís als fans, la cerimònia va entrar en el seu moment cúspide.

Amb fum, música i foc, un gegantesc dorsal amb el 'Gasol 33' va aparèixer a la pista al costat del jugador i va començar a alçar-se cap al sostre davant la mirada del pivot de Sant Boi de Llobregat. Va ser el moment que tothom que havia anat al partit per a recordar temps passats i millors s'havia quedat esperant.

A partir d'aquest 6 d'abril de 2024, ningú més en la història dels Grizzlies podrà lluir el '33', que des d'avui pertany, per sempre, a Marc Gasol.