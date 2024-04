La selecció catalana brilla a Palamós (5-1)

Els brillen els ulls per l’emoció i els seus somriures irradien felicitat. Són el futur aprenent del present. Les 26 nenes que acompanyen les protagonistes del Catalunya-Paraguai no poden evitar emmirallar-se en les jugadores de la selecció catalana i somiar que algun dia seran elles qui representin el país, mentre les agafen ben fort de la mà. Els transmeten tota la seva energia i suport abans que comenci a rodar la pilota a la gespa del Palamós-Costa Brava. L’estadi del degà s’ha omplert en el retorn oficial de les catalanes als terrenys de joc, que, alhora, ha servit com a acte de cloenda del 125è aniversari del club groc-i-blau. Avui, s’ha viscut una autèntica festa a la localitat empordanesa amb golejada inclosa del conjunt que dirigeix Xavi Llorens. El seleccionador català, per cert, s’ha estrenat a la banqueta.

«Juga l’Alèxia?», pregunta la Júlia. «No, ella està concentrada amb la selecció espanyola. Però, no et preocupis, que l’espectacle està assegurat», intenta fer-li entendre el seu pare davant la petita decepció de la nena. Ràpidament se n’oblida quan se n’adona que escalfant-se hi ha jugadores com Marta Torrejón (FC Barcelona), Vicky Losada (Brighton & Hove Albion WFC) i Leila Ouahabi (Manchester City); a més de les gironines Esther Sullastres (Sevilla) -la portera va ser la primera en saltar al camp-, Berta Bou (Llevant Les Planes) i Fatou Kanteh (Vila-real).

Tampoc s’ho ha volgut perdre la Marissa, que s’afanya a arrossegar als seus amics del bar que hi ha al costat de l’estadi per entrar. «L’hem de veure, que som a Catalunya», exclama. Ella, com els seus companys, és del Paraguai resident a Mataró i ha aprofitat l’ocasió per donar suport al seu país. Independentment del resultat, el més important era ser-hi.

Malgrat que des de la Federació Catalana de Futbol (FCF) es va informar que s’havien venut totes les entrades, el Palamós-Costa Brava s’ha omplert, amb espectadors de luxe com la davantera noruega Caroline Graham Hansen, però han quedat alguns seients lliures de gent que a última hora s’ha fet enrere. Val a dir que aparcar al voltant de l’estadi ha estat una autèntica odissea per a molts. En total, hi han assistit 3.351 persones. A la grada, han destacat les senyeres, estalades i moltes samarretes amb noms de futbolistes del Barça femení a l’esquena. Una mostra més que les blaugrana són el gran referent del futbol femení a Catalunya -i al món-. Tothom s’ho ha passat d’allò més bé, gaudint abans del partit dels «temazos» de la cantant Suu.

La selecció catalana no ha pogut tornar de millor manera. Ningú hauria pensat que feia cinc anys que no competia, que la majoria de les convocades no han jugat mai juntes ni que Xavi Llorens debutava com a seleccionador. Catalunya ha portat la batuta des del principi, amb nombroses aproximacions davant la porteria d’Alicia Noemi. El primer gol no ha trigat en arribar. L’ha marcat Arola Aparicio, després de rebre una assistència d’Emma Ramírez. S’hi han afegit Cristina Baudet i Maria Llompart. Entre els gols i la seguretat que ha demostrat tenir Esther Sullastres sota pals, les catalanes se n’han anat a la mitja part amb un resultat còmode per acabar de gaudir a la represa.

Xavi Llorens ha aprofitat el descans per canviar tot l’equip i donar l’oportunitat a totes les jugadores -només s’ha quedat a la banqueta Judit Pablos, la qual ha entrat tot seguit al minut 69-. El Paraguai ha sorprès mitjançant Rebeca Melissa, encara que Fatou Kanteh ha posat el rival immediatament a lloc. L’ex del Porqueres s’ha estrenat de la millor manera i, no havia passat ni un minut del gol encaixat per Gemma Font, quan ha vist porteria enmig dels aplaudiments del públic. Ja en el tram final, Vicky Losada ha posat la cirereta amb el cinquè gol de Catalunya. La selecció catalana brilla per si sola.