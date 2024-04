Íñiguez obre la porta al retorn de Labuckiene diumenge en la visita al Barça CBS

L'Spar Girona pot recuperar Giedre Labuckiene, lesionada des del partit contra el Perfumerías Avenida del passat 10 de març, per la visita de diumenge al migdia al Barça CBS al Palau Blaugrana (12.45h, Teledeporte). Així ho ha revelat avui el tècnic Roberto Íñiguez en la prèvia del partit, assenyalant que la decisió final la prendrà després de veure l'entrenament de demà i de parlar amb les jugadora per saber quines sensacions té. "Ha estat entrenant amb l'equip i si pot ajudar una miqueta, començaria a tornar a entrar", ha assegurat el preparador de l'Uni. Ygueravide no s'ha exercitat amb el grup per una molèstia al coll que, segons Roberto Íñiguez, no li hauria d'impedir jugar diumenge. Etxarri sí que serà baixa.

A falta de dues jornades per tancar la fase regular l'equip gironí té el play-off assegurat i, gairebé, ha encarrilat el quart lloc, que li donarà el factor pista a favor en els quarts de final. La posició, a Íñiguez, no li treu la son. "Si som quartes serà conseqüència d'haver-ho fet bé", ha dit, admetent tot seguit que a aquest factor "no li dono importància". L'Uni s'enfrontarà a un rival que lluita per evitar el descens i que necessitarà la victòria imperiosament. "El Barça s'hi juga la temporada, perquè després té un partit molt difícil a fora (Saragossa). Anem al Palau, han escollit el millor lloc possible, i sabem que ho intentaran, que han de guanyar, perquè la victòria els donaria molt", ha detallat.

En aquest sentit considera l'entrenador que "ens va bé jugar aquests partits de cara al play off. L'altre setmana, contra el Gran Canària, serà semblant. Són bons partits per seguir creixent. M'estimo més un rival així en un lloc com el Palau que un que no s'hi jugui res", ha afegit. Roberto Íñíguez també ha volgut enviar un missatge optimista: "Estem millor. El dia a dia és bo, les sensacions són millors, i ara cal refrendar-ho en els partits. Des de la setmana passada estem treballant bastant millor", ha tancat.