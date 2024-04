Katsikaris: "Hem de fer un partit gairebé perfecte per guanyar al Barça"

El Bàsquet Girona té un repte majúscul, vèncer al Barça. Diumenge a la tarda Fontajau (17:00/Movistar Deportes 2) es tornarà a omplir, per setena vegada en la temporada, per rebre a un dels millors equips d'Europa. A més a més, el club celebrarà el seu desè aniversari. Els jugadors lluiran una equipació especial per a l'ocasió i en el descans de l'enfrontament els aficionats podran gaudir d'una actuació de patinatge artístic protagonitzat pel CPA Girona.

La irregularitat i la falta de caràcter lluny de Girona fa que la permanència passi per Fontajau. L'últim partit que es va guanyar a domicili va ser el 4 de novembre a la pista del cuer de la classificació, el Zunder Palència. Ha plogut molt des de llavors. Fotis Katsikaris ha aconseguit unir al grup i implementar un estil de joc més calmat i defensiu, però encara no ha sigut capaç de guanyar a domicili, ni tan sols tenir una oportunitat real.

Ara bé, la pel·lícula és molt diferent quan els partits es juguen a casa. Tres de quatre victòries possibles i aquesta única derrota va ser a causa d'una cistella a l'últim segon de Brancou Badio, jugador del Manresa. Sergi Martínez, en una entrevista al Diari de Girona, ho va explicar molt bé, "Fontajau és el nostre fortí. Es nota quan juguem a casa, l’empenta de l’afició és clau".

Sergi Martínez, Juani Marcos i Michael Caicedo són tres jugadors del Barça cedits al Bàsquet Girona a la recerca de minuts a l'ACB. Els dos primers han assolit ser vitals per l'equip sent dels jugadors amb més minuts i rellevància i, Caicedo, l'últim a arribar, sembla que a poc a poc va entrant dins de la rotació.

COM ARRIBA L'EQUIP

Els gironins tornen a tenir la baixa de Gyorgy Golomán. L'internacional hongarès ja està recuperat, però encara no ha entrenat amb el grup, "Té bones sensacions, però com que és una lesió muscular hem preferit no arriscar i entrenarà amb el grup a partir de la setmana vinent, ha explicat el tècnic grec. L'altre baixa contra el Lenovo Tenerife va ser Maxi Fejllerup, l'aler argentí ja està recuperat i ha pogut entrenar amb l'equip els últims dies d'aquesta setmana.

Estrenar-se amb un derbi i a més a més contra el Barça és tot un repte, aquest serà l'escenari que es trobarà Gabe York, l'últim fitxatge del Bàsquet Girona. "En Gabe està molt bé físicament, ha acabat fa molt poc la seva lliga als Estats Units. És un jugador molt intel·ligent, ha entès molt de pressa els sistemes defensius i ofensius. Amb dos dies d'entrenament i amb un rival tant dur com el Barça, veure'm quines expectatives podem tenir demà amb ell", ha explicat Katsikaris donant a entendre que estarà entre els dotze escollits per jugar demà.

L'entrenador ha recordat a Kenny Chery el qual va patir una lesió greu en l'últim partit contra el Tenerife. Ha volgut donar suport en aquests moments durs, "És una persona que es va implicar molt en el grup, era el líder del grup. Va animar i ajudar molt als seus companys. Esperem que torni molt fort després de la lesió. És una persona de 10".

"Jo vull continuar amb la concentració defensiva que vam tenir a Tenerife. L'estrategia de partit que hem portat a terme els jugadors l'han entès molt bé i l'han treballat de forma excel·lent", però això no serà suficient per guanyar al Barça. "Hem d'estar preparats per lluitar, controlar el rebot i en atac, tenir encert", Katsikaris ha deixat clar quins són els punts més importants de l'enfrontament de demà, tenint molt clar, que no serà una tasca gens fàcil.

Des de la seva arribada, el tècnic grec té molt clar que abans de res, l'equip primer ha de competir. Amb aquesta fórmula, Katsikaris ha explicat com fer-ho al Barça, "Paciència, determinació, lluitant cada pilota, però de debò cada pilota. El Barça té moltes solucions. Dins del seu equip tenen molts jugadors amb talent, intentar parar a un o dos jugadors no et serveix. Laprovittola té molt de temps la pilota a les seves mans i decideix partits, Jan Vesely per dins, fa mil coses per a l'equip i, Ricky Rubio que cada vegada està millor. És un plus per a ells enorme".

BARÇA

Els blaugranes venen d'una setmana més tranquil·la del que sol ser habitual. Ahir van perdre contra l'Asvel Villabeure per 76 a 72, en l'últim partit de fase regular de l'Eurolliga on cap dels dos conjunts es jugava res en la classificació. Roger Grimau, tècnic del Barça, va donar descans a Nicolás Laprovittola i Willy Hernangómez no va viatjar per problemes en un genoll dret, serà dubte pel partit de demà fins a última hora.

Per altra banda, la situació del Barça a l'ACB és tensa. Situats en la tercera posició i a només amb una victòria de marge amb el quart i el cinquè classificat, els de Roger Grimau no poden perdre cap oportunitat per sumar victòries. Per tant, el més lògic serà veure la plantilla al complet per disputar el derbi de la trentena jornada.

LA PERMANÈNCIA

"Tres victòries de marge no són suficients, demà tenim una final contra un dels millors equips d'Europa", clar i català ho deia l'entrenador del Bàsquet Girona contestant la pregunta sobre la permanència. Tanmateix, el tècnic grec no ha fet saltar les alarmes. "L'única preocupació que tinc és que l'equip estigui cada vegada més fort. No vull que torni a passar el que va passar contra el Màlaga, però si veig que l'equip lluita, que busca les seves opcions i possibilitats, no puc retreure res a l'equip", apunta el tècnic grec.