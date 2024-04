L'Escala remunta en el descompte per situar-se al play-off (4-2)

L'Escala ha demostrat que vol continuar somiant en gran en l'any del debut a Tercera Federació. Els anxovers s'han imposat 4 a 2 contra el cuer, el Castelldefels, gràcies a una remuntada amb dos gols en el descompte de Pime i Fortu. El triomf dels del Nou Miramar els situa en zona de play-off amb 42 punts, a l'espera dels resultats del Prat i el Peralada (40 punts).

El bon moment que viuen a l'Escala ha fet que el duel contra el Castelldefels no fos contra un rival directe per evitar el descens. En un matx que reunia dos dels millors golejadors de la categoria, Pimentel i Villaverde, els gols no han arribat fins al minut trenta. Ferretti ha vist com Villaverde li tallava la passada i l'acabava superant. Un cop anímic dur per al porter local, que ja a la segona part, ha vist com una altra imprecisió signficava la segona diana dels del Baix Llobregat. Ferretti ha refusat de manera imprecisa i curta als peus de Mario Gerbolés i el el jugador visitant l'ha superat amb un xut alt i llunyà a porteria buida.

La reacció dels blaugrana arribaria a la segona part amb quatre dianes en el tram final. Pime escurçaria distàncies després de retallar el rival i batre Antonell (73'). Maha ha igualat el marcador amb un xut que ha entrat per sota les cames del porter (83'). La remuntada semblava possible i dormir a la promoció ja era l'abast de la mà. Com la temporada de l'Escala, el final ha tingut un punt d'èpica. Dues dianes en l'afegit de Pime i Fortu han culminat una tarda amb final feliç per a l'equip d'Aday Benítez. La llicència per somiar queda renovada fins a final de curs.