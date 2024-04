Katsikaris «Ens ha penalitzat massa el primer quart»

Fontajau va gaudir d’un partit d’altíssim voltatge. El Bàsquet Girona va posar contra les cordes al Barça, un dels equips més potents d’Europa. Tot i això, el tècnic grec va analitzar ràpidament on el seu equip va deixar escapar el partit. En el primer període. «De la manera en què hem sortit en el partit, havíem de tenir una major intensitat defensiva. Els hem deixat anotar fàcil després del nostre 6-0 a l’inici». Per vèncer el Barça, s’ha de fer moltes coses bé i els gironins ho van aconseguir, però no el temps necessari.

«Només hem perdut el primer quart, en el segon quart hem millorat molt en defensa. Fins al final hem millorat molt. Pressionar més l’home amb pilota, fer srevir més el cos. Hem assolit igualar el seu nivell físic», l’efecte Fotis es troba en la millora defensiva. Una realitat.

En atac, els gironins arrossegant des de fa diverses setmanes problemes per anotar de forma regular i consistent, però ahir el joc ofensiu va fer una passa endavant, «Hem fet un bon treball en atac, llegint els seus canvis defensius, hem atacat per dins i per a fora. També hem aconseguit tenir molt bon equilibri i execució en els llançaments», explicava Katsikaris amb el cap ben alt a la conferència de premsa postpartit.

En diverses ocasions, l’entrenador del Bàsquet Girona er sigsut molt franc sobre els seus sentiments després d’un partit dolent i, ahir no va ser menys, però el discurs va ser molt diferent. «Me’n vaig de Fontajau molt content i satisfet del treball que ha fet tot l’equip. Hem estat un equip, hem competit fins als últims segons. Crec que hem de continuar jugant d’aquesta manera, per poder enfrontar els següents enfrontaments», indicvaa l’entrenador.

Amb l’arribada del grec, molts jugadors van veure com la seva presència a la pista estava qüestionada i d’altres han aprofitat la seva oportunitat per reivindicar-se. Stefan Djordjevic el qual no va disputar cap minut contra el Tenerife, ahir va ser clau per lluitar el partit. «És un jugador que treballa bé, competeix amb els seus companys a cada entrenament. L’he deixat a pista perquè té una capacitat per acabar a prop de cistella que ens beneficiava. Als minuts finals l’he deixat a pista per una qüestió tàctica. A més a més, en defensa ha estat molt bé. Ha fet un gran partit».

Per la seva banda, Roger Girmau valorar l’evolució dels jugadors cedits al club gironí. «A en Marcos se’l veu molt bé a pista, amb molt de plom i serenitat. Té molt bones qualitats ofensives» i, per part del Sergi Martínez. «És un jugador que suma. Amb minuts sempre fa feina. Tots estan aprofitant l’oportunitat per foguejar-se i millorar i, ser importants a la lliga». Roger Grimau va tirar pilotes fora quan se li va preguntar pel futur d’aquests jugadors. «Tenim molta feina ara mateix com per anar a atabalant als jugadors. En Navarro s’encarrega de la planificació».