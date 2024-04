El quart ascens de l'Olot serà una realitat

A Olot frisen perquè arribi aquest diumenge i celebrar, per fi -malgrat que es produeixi molt abans del que s’esperava, quan queden cinc jornades per acabar la lliga-, el desitjat ascens a Segona RFEF. El conjunt de Pedro Dólera ha anat amb l’accelerador posat durant tota la temporada, aconseguint uns números espectaculars, per complir l’objectiu marcat pel club des del primer dia de pujar directe. Els garrotxins en faran prou amb sumar un punt contra el Tona, en el cas que l’Hospitalet, segon amb quinze punts menys, guanyi l’Escala, per proclamar-se campions de Tercera RFEF la pròxima jornada, que, a més a més, es disputa al Municipal (16:30 hores). L’afició no fallarà per omplir l’estadi i donar suport a l’equip.

El de diumenge serà el quart ascens de l’Olot a la que abans s’entenia la categoria de «bronze», la Segona B, des que el president Joan Agustí encapçala la directiva. El vigent projecte de l’entitat va començar l’any 2005 amb l’entrada de la junta actual, la qual va introduir el seu modus operandi particular per fer créixer el club sota el lema «un altre futbol és possible».

Primer, va ser Lluís Masias l’encarregat d’ocupar la presidència durant dos cursos. Però, de seguida, se’n va fer càrrec Joan Agustí -el curs 2007/08-. L’empresari garrotxí encadena 16 anys seguits com a president, en el qual ha impulsat l’equip a fer-se un nom enmig del panorama del futbol espanyol.

Instal·lat durant dècades a regional, l’Olot va sortir del pou l’exercici 2010/11 amb el retorn a Tercera Divisió. Aquell equip, ple de jugadors de la Garrotxa, havia celebrat tres ascensos consecutius coincidint amb l’arribada de Joan Agustí a la presidència del club. Tenir unes bases sòlides, amb una aposta clara per la base i la proximitat, i un compromís que anava més enllà de l’aspecte futbolístic, va permetre al club continuar creixent i fer un salt qualitatiu amb el primer ascens a Segona B la temporada 2012/13.

Des d’aleshores, l‘Olot ha anat a cavall entre Segona B (ara coneguda com a Segona RFEF, després de la reestructuració del curs 2021/22) i Tercera. En total, ha estat vuit temporades, alternades en diferents etapes arran dels tres descensos que s’han patit (2015/16, 2020/21 i 2022/23), a Segona B i, a partir de la vinent, en seran nou. Un cop fet realitat el quart ascens, ara a Segona RFEF, el club presidit per Joan Agustí tindrà el gran repte de trobar estabilitat i somiar amb la Primera RFEF.

