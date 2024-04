El judo a Girona també és de primer nivell

Els objectius del Securitas-Girona Judo en la seva nova aventura a la Primera Divisió Nacional són llaminers. «L'any passat vam ser tercers i ens agradaria repetir presència al podi. Així que volem arribar a la fase final i tornar a ser-hi», admet José Luis Salas, l'entrenador d'un equip que fa dotze anys que és a Primera. «El nostre sostre és haver fet segons en tres ocasions. Els rivals veuen en el Girona un referent, tant pel que fa a l'àmbit català com estatal. De fet, tenim bon cartell a Europa. A França ens coneixen, saben qui som i el que estem fent. Tenim una bona reputació». Salas és conscient que els elogis que rep no són gratuïts. «És el reconeixement a la feina ben feta durant tant temps. No puc dir que sigui un sacrifici, perquè ens agrada el que fem, però en disciplina som molt regulars».

La primera de les tres jornades es disputa demà al matí a Villaviciosa de Odón (Madrid) i els gironins estan emparellats, com a caps de sèrie, amb el CDE Judo Fontenebro (Madrid), el Sakura (Madrid) i el Brunete (Madrid), el principal favorit. «És un dels millors equips que hi ha ara, tenen dos campions del món. Però mai se sap, perquè tots són forts», diu Salas. També ho és la plantilla del Girona. «Disposem d'un vestidor compensat. Amb gent jove i gent amb més experiència. Hem volgut crear un equilibri. Som un club amb una bona formació de judokes i que treballa sota una metodologia pròpia». Actualment, el Securitas-Girona Judo el componen uns 500 esportistes.

Respecte al curs passat, el sistema de competició ha canviat. Primer es disputa una fase prèvia de quatre grups de quatre equips, on es classifiquen els dos primers. Llavors, apareixen les semifinals, on els conjunts es creuen. «És complicat donar-li valor a aquest esport. A escala pràctica és molt popular, però a escala competitiva no existeix una referència concreta a Girona. El judo no és un esport mediàtic i perquè ho sigui, es necessiten referents. El nivell de dedicació és superior a altres modalitats més famoses, però de què serveix que vingui el millor músic a tocar el piano a la ciutat si no formes part del món de la música i no saps qui és? Passarà inadvertit, oi? Però si ve Messi a jugar un partit de futbol, tothom el coneix. Patim una mica d'això», reconeix Salas.

La plantilla

Els judokes que intentaran mantenir altíssim el nom del Securitas-Girona Judo són: José M. Morales (-66 kg), Davit Niniasvhili (-66 kg), Javier Cabello (-73 kg), Stanislav Ribyn (-73 kg), Kindi Ba (-81 kg), Eduard Xargay (-81 kg), Pol Menchaca (-90 kg), Marian Catalin (-90 kg), Mikita Sviryd (+90 kg), David Fernández (+90 kg) i Olegsandr Astapenkov (+90 kg). «Hi ha moltes hores al darrere, tots ens hem esforçat molt», finalitza Salas.

