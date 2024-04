Molts fronts oberts en la darrera jornada de l'Uni Girona

La Lliga Femenina de bàsquet té molts fronts oberts en una darrera jornada en què molts conjunts estan amb l'aigua al coll. No és el cas de l'Uni Girona, que espera confirmar el quart lloc en la visita del Gran Canària a Fontajau (dissabte a les 19 hores, Canal FEB), un rival que podria perdre la categoria. «S'ho juguen tot, estaran molt motivades. Però a nosaltres ens va bé per continuar preparant el play-off amb partits durs. Perquè ho serà», va comentar Roberto Íñiguez en la prèvia.

El tècnic gironí va sortir molt decebut del Palau Blaugrana, en la dura derrota del cap de setmana en el derbi català. «He vist bé a l'equip, durant aquests dies. Vam veure el vídeo, hem corregit aspectes especialment del darrer quart... Aquell inici, com vam atacar la zona i vam deixar de defensar... Com podem jugar millor aquells tres-quatre minuts? I com ho hem d'entendre com a grup? Però considero que l'equip ho ha comprès i és una cosa a millorar per als pròxims duels. I ja està, no cal fer-ne un drama», deia Íñiguez, que continuava desenvolupant la seva teoria. «Hem tingut l'inconvenient de les dues bases perquè Sandra Ygueravide estava molt bloquejada, malgrat que ja ha entrenat un xic més bé i suposo que jugarà, i no disposem de Laura Peña per un tema personal. Això també ens condiciona un pèl». La baixa de la catalana suposa una «oportunitat» per a Marta Canella.

L'Uni Girona va caure, inexplicablement, quan, en paraules del seu entrenador, «hauria d'haver après a tancar el partit. D'aquí el meu disgust. Hauríem d'haver jugat de la mateixa manera, però no vam estar bé i vam fer un pas enrere». Respecte a l'estat d'Irati Etxarri, Íñiguez va assegurar que «entrarà, sí. Decidirem si participa o no, però està per ajudar. Potser no molts minuts, però si necessitem un cop de mà, estarà a la roda».

L'altre nom propi de la roda de premsa va ser el de Giedre Labuckiene. «Es trobava un xic incòmoda, però de mica en mica està recuperant aquell punt d'agressivitat defensiva. Per a nosaltres, és molt important la seva millor versió». Jairis o Estudiantes esperen en la primera ronda del play-off pel títol.