L'Olot desentona i haurà d'esperar per ser campió (0-2)

El títol de campió de l'Olot haurà d'esperar una jornada més. L'equip de Pedro Dólera ha perdut 0 a 2 contra el Tona. La derrota ha deixat en no res una festa que semblava idíl·lica i fet a mida abans de l'enfrontament.

La situació de la classificació mostrava que era molt probable la consecució de títol a la Garrotxa, però l'Olot tenia dos grans al·licients per rematar la feina d'una vegada per totes. Un era deixar enllestit quan falten quatre jornades una lliga suada i treballada. La demostració que la feina ben feta, la de tota la plantilla, no ha tingut ni fronteres ni rival. L'altre, poder celebrar amb l'afició, que tants cops ha patit els últims cursos, una alegria.

Amb un ritme baix i de tempteig a l'inici, semblava que l'empat – que servia als locals- era un resultat acceptat a les dues bandes. Molt de respecte i poques aproximacions. Un bagatge d'un xut desviat a cada porteria ha estat tot el que s'ha vist en els primers quinze minuts. En un dia ensopit, una excel·lent intervenció de Batalla ha fet despertar la parròquia local. El porter s'ha fet gran en la sortida per aturar amb l'espatlla una pilota picada de Pau Morer. El conjunt volcànic sabia que no es podia adormir perquè el triomf era vital per les aspiracions dels de Ricard Farrés de fer el play-off.

La intervenció del balaguerí ha estat el punt de partida d'una pujada de la intensitat. El matx ha començat a ser més dinàmic i amb l'Olot trepitjant cada cop més l'àrea visitant. Primer, un míssil de Barnils de falta directa ha marxat desviat i, després, una jugada enrevessada dins l'àrea ha acabat amb la intervenció d'Aroca per evitar el gol. El matx s'ha obert i l'especulació s'ha acabat. La resposta del Tona també ha estat clara, d'aquelles que posen la por al cos. Pau Morer ha rematat fregant el travesser una passada d'Escarrabill. El blanenc ha estat el més incisiu dels tonencs. Sense prou encert a cap dels dos costats, l'empat a zero s'ha mantingut al descans.

La segona part ha començat amb la tònica animada com s'ha acabat la primera. Una mostra evident ha estat el xut potent i enverinat de Pol Fernández que ha desviat Batalla només sortir de vestidors. El jugador visitant seria el gran protagonista de la represa. Pau Morer l'ha vist desmarcat i ell s'ha encarregat de la resta. S'ha desfet de dos defenses amb facilitat i ha acabat superant un Batalla venut. Un gol de bandera per amargar la festa olotina.

La sensació que el Tona podia tornar a fer mal era evident, però a Dólera no li ha quedat cap altra opció que anar a buscar l'empat com fos per ser campió. El tècnic ha tret el central Perone per donar entrada a un atacant com Roquet. Les aproximacions amb perill continuaven sent del Tona, que era capaç de penalitzar en transicions. El xut de Rivelles ha tingut una excel·lent resposta de Batalla. El pas dels minuts impacientava cada cop més a l'afició local. No perquè no sàpiga que el seu equip guanyarà la lliga, sinó perquè la festa muntada quedava deslluïda.

L'estocada definitiva ha arribat a cinc minuts del final. Pau Morer hi ha posat la màgia i Casanova la pólvora. Passada picada i volea cap a dins la porteria local. La celebració quedava definitivament ajornada. Perdent de dos ha sortit l'orgull de l'Olot, en un setge final sense premi que també hauria pogut acabar amb el tercer gol visitant. El títol haurà d'esperar a la pròxima jornada a Riudarenes en el derbi contra el Girona B.

LA FITXA

Olot: Batalla, Barnils, Juvi, Terma (Maynau, m.46), Marc Mas, Urri (Ufano, m.80), Pedro, Forés, Perone (Roquet, m.69), Uri González i Bigas.

Tona: Aroca, Aimar, Sureda, Dan Coll, Èric Vilanova, Pau Morer (Pius, m.90), Escarrabill, Pol Fernández, Generó, Rivelles (Casanova, m.78) i Pijuan.

Àrbitre: Acevedo Dudley. Va amonestar els locals Terma i Ufano i els visitants Aimar, Rivelles, Èric Vilanova i Pijuan.

Estadi: Municipal d’Olot. Han assistit 1.611 espectadors.

Gols: 0-1, m.62: Pol Fernández; 0-2, m.85: Casanova.