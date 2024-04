Laura Peña anuncia que atura la seva activitat professional un temps indefinit

Laura Peña ha anunciat que atura la seva activitat professional per un temps indefinit. La base de Vilassar de Mar ha explicat, a través d'un comunicat difós per l'Spar Girona, que "Fa uns anys que hi ha alguna cosa a dins meu que no està bé, que no funciona i que no em permetia fer i gaudir del que més m’apassionava" i per aquest motiu atura la seva activitat professional per un temps "que ara mateix no us sabria concretar".

Peña, que va arribar a l'Uni Girona l'estiu del 2023 procedent del Cadí La Seu, ha volgut agrair al club, Staff i companyes el suport rebut. Aquest dissabte ja no va jugar l'últim partit de la fase regular contra el Gran Canària i ja no disputarà el play-off que comença aquest dijous a la pista del Jairis.

El club ha mostrat el seu suport a la jugadora i demana que es respecti la seva privacitat.