Incombustibles del futbol gironí

El futbol gironí té uns quants jugadors incombustibles i de màxima confiança pels seus entrenadors. Entre Tercera RFEF i Segona Catalana només hi ha vuit futbolistes que hagin jugat tots els partits de lliga com a titulars: Roger Barnils i Marc Mas (Olot), Joan Bayona (Calonge), Gerard Muñoz (Porqueres), Saedu Jallow i David Fernández (Gironès-Sàbat), Arnau Sayols (Bisbalenc) i Aniol Pla (Farners).

A terres garrotxines, i a l’espera de concretar el títol de campions de Tercera RFEF, el central Roger Barnils i el pitxitxi Marc Mas van fent el seu propi camí en la seva segona etapa al club. Pedro Dólera els ha alineat d’inici en tots els 30 partits. El central osonenc ha tornat enguany a l’Olot després del seu pas pel Badalona Futur i per l’Ibiza, i a més de la potència aèria i fiabilitat defensiva, ha marcat tres gols. La pólvora també s’ha alineat amb el davanter de Sils, que està a on se l’esperava: màxim realitzador de la lliga, amb 18 gols.

Porters sense competència

Per sota, ni a la Lliga Elit ni a Primera Catalana hi ha cap jugador que hagi disputat els 26 partits d’inici. En canvi, sí a Segona Catalana. Tres d’ells són porters. Joan Bayona amb 44 anys continua comandant la porteria del Calonge, on no té competència. El ganxó segueix mostrant bons reflexos després d’haver despenjat els guants fa un any. I, els joves Saedu Jallow i Arnau Sayols, amb el Gironès-Sàbat i l’Atlètic Bisbalenc, també s’han consolidat a sota els pals. Saedu ha passat al davant de Maikheil Gogava i d’Armando Nsue i Sayols s’ha quedat sol després de l’adeu d’Isaac Dueñas al Medes l’Estartit.

A Germans Sàbat, un altre jugador ha estat titular en tots 26 partits sota les ordres de Pau Menéndez: el central David Fernández, sorgit del planter.

El davanter Gerard Muñoz, que va arribar a debutar a Segona Divisió A amb el Girona fa deu anys, es mostra en plena forma amb el Porqueres d’Àngel Roig, amb qui ara duu 13 gols. I, Aniol Pla, migcampista i alhora defensa del Farners, ha gaudit de la confiança tant de Dani Moraño com d’Oscar Prieto, els dos tècnics que ha tingut el conjunt selvatà aquesta temporada.

