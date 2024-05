Premis Atenea: torna la gran gala de l’esport gironí

Els Premis Atenea, impulsats pel Diari de Girona amb el patrocini de Camps Motor - We Are Mobility, la col·laboració del Consell Català de l’Esport i el suport del GEiEG, tornen el mes que ve amb més força que mai. Amb l’objectiu de valorar, visibilitzar i premiar l’esforç, el talent i els èxits esportius de la província, i els esportistes emergents, els guardons que s’entregaran en una gala el proper 27 de juny (20h) a les instal·lacions del GEiEG de Sant Ponç, donaran relleu als que fa un any van coronar el jugador d’hoquei Biel Nadal (Garatge Plana Girona), l’AE Fornells, la cursa Oncotrail, l’exentrenador del CPA Girona Nuri Soler, i la futbolista, campiona del món, Laia Codina. Com en aquell primer cop, es premiarà la millor jove promesa, els valors d’un club, el gest esportiu exemplar, una llarga trajectòria en el món de l’esport, i el millor esportista gironí de la temporada. El funcionament també serà el mateix: seran els lectors els qui, a través de www.diaridegirona.cat, podran proposar els seus candidats a cada una de les categories i, tot seguit, d’aquí en sortiran els tres finalistes de cada una. Després entrarà en joc el jurat, format per Eduard Recio, president del Girona CH; Laia Palau, directora esportiva de l’Uni Girona; Stefi Batlle, CEO del Bàsquet Girona; Francesc Cayuela, president del GEiEG; un representant del Girona FC, i el cap de redacció d’Esports i Cultura del Diari de Girona, Jordi Roura. Ells seran els qui escolliran els vencedors, que no s’anunciaran fins el dia de la gala final..

L’accés a la cerimònia serà lliure, prèvia inscripció a través de www.diaridegirona.cat. Igualment allà els lectors també hi podran fer tantes propostes com vulguin, tenint en compte que els/les candidates seran persones o clubs esportius gironins que per la seva trajectòria, resultats, èxits o rendiment esportiu hagin sigut un referent al territori. Aquesta temporada ha tornat a ser històrica per a l’esport gironí, que ha assolit fites, en esports grupals, com la classificació del Girona FC per a la propera Lliga de Campions, i que ha dut l’Spar Girona fins a les semifinals de l’Eurocup i de la Lliga Femenina. El Bàsquet Girona, per la seva banda, que celebra el seu desè aniversari aquest mes de maig, ha firmat un rècord de victòries a l’ACB (13), s’ha salvat i anhela jugar a Europa l’any que ve. Per al Garatge Plana Girona l’èxit serà mantenir la categoria en un play-out contra l’Alcoi que comença el proper cap de setmana.

Categories i criteris de valoració per a les nominacions:

Premi Augurium per Jove Promesa: Per a l’esportista jove (no sènior) de més projecció de l’any. Que hagi estat seleccionat per la selecció catalana, l’espanyola i/o l’hagin fitxat per algun equip de més categoria.

Premi Magister als Valors d’un Club: Per a la tasca de formació que fa un club. Per fomentar i promoure entre els infants i adolescents els valors i els aprenentatges positius de l’esport.

Premi Plausus al Gest Esportiu Exemplar: Per a l’esportista, equip o club que hagi protagonitzat algun gest de joc net (fairplay) durant la temporada.

Premi Vitae a la Llarga Trajectòria: Per a un referent que hagi dedicat la seva vida a un esport determinat. Ja sigui entrenador, exjugador, president, membre, staff, club centenari...

Premi Melius al Millor Esportista/equip: Per al millor esportista o equip de la temporada, sigui per resultats, èxits o rendiment esportiu.