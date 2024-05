El Girona bat un altre rècord de públic: 84.639 espectadors

La segona temporada del Bàsquet Girona a l'ACB ha dut encara més públic que la del debut a Fontajau. Tot i que l'equip no ha tingut més aspiracions que la permanència, la connexió amb l'afició és més que evident, certificant un altre rècord d'espectadors. Així si el curs passat els 17 partits de la lliga regular ja van dur una elevada xifra de 83.913 assistents (mitjana de 4.936 per partit), aquest curs encara n'hi han anat més, concretament 726 més, per a unes xifres de 84.639 persones i una mitjana de 4.978, que frega el ple en una instal·lació amb capacitat per a uns 5.200 gràcies a les cadires a peu de pista. La fal·lera, cal no oblidar-ho, ve de lluny, perquè el 2022, poc després de certificar-se l'ascens, els abonaments es van esgotar en menys de 24 hores. El club manté uns 4.100 abonats (el seu sostre) i té una llista d'espera amb 2.000 noms perquè cal reservar un paquet de localitats per posar a disposició del públic en general.

Marc Gasol passava revista dijous a la temporada i als moviments de futur del club. Si hi ha una cosa de la qual en pot estar orgullós és, sens dubte, la connexió que ha aconseguit amb la ciutat, orfe de bàsquet ACB durant 14 anys (entre 2008 i 2022), i que amb el retorn, ara de la mà del club que presideix l'expivot, ha descobert una atractiva fórmula d'oci a través de l'esport per a tots els públics. Els números canten: dels 17 partits jugats a casa en 11 s'han superat els 5.000 espectadors i dels deu últims, només en un, la visita del Bilbao, no s'ha arribat a aquesta xifra. Aquell dia, i a la mateixa hora, però, a pocs metres de Fontajau, un concert d'Oques Grasses reunia 7.000 persones i segurament això li va restar públic.

La visita del Barça ha sigut aquesta temporada la que més gent ha dut al pavelló, amb 5.269 aficionats. Va ser un dels partits més disputats del curs, tot i que la victòria se la van endur els de Grimau. De les 13 victòries del Girona a la lliga, 8 les ha obtingut a casa, on sempre ha competit de tu a tu amb els rivals. La pitjor assistència es va viure en la segona jornada de lliga contra el Gran Canària (4.324), precisament en una de les millors actuacions del curs. Era un dia entre setmana al vespre.

Per a la temporada que ve s'espera que el «boom» pel bàsquet ACB continuï viu i més si es fa una passa endavant i es competeix a Europa amb un equip amb més aspiracions que la permanència.

