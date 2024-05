El Bàsquet Girona promou l’anglès entre mig miler d’estudiants

Mig miler d’estudiants gironins de Primària d’una desena d’escoles han participat aquesta temporada al Mindset Program, una iniciativa del Bàsquet Girona i CaixaBank que pretén impulsar la pràctica de la llengua anglesa i els hàbits saludables entre els joves. La iniciativa duu un parell de jugadors als centres educatius per respondre les preguntes dels alumnes, sempre en anglès, sobre el seu passat, present i futur esportiu, i la seva manera de tenir-se cura com a esportistes professionals, amb els seus hàbits i rutines. Així ha estat com, d’alguna manera, un curs més, els jugadors d’elit del Bàsquet Girona han tornat per unes hores a l’escola i han compartit el seu dia a dia amb alumnes, professors, famílies i també fundacions.

Els deu centres que han vist passar el Mindset Program han sigut Santa Eugènia, Vedruna, Bell-lloc, Àgora, Annexa Joan Puigverd i FEDAC Sant Narcís, de Girona; Escola Castellum de Sant Julià de Ramis; Malagrida, d’Olot; Casa Nostra, de Banyoles, i Salvador Dalí de Figueres. El Mindset Program es va tancar dimarts passat amb una jornada final al pavelló de Fontajau, on es van convidar totes les escoles participants a gaudir d’una sèrie d’activitats. Hi van participar uns 300 estudiants.

Aquesta ha estat la sisena temporada amb el Mindset Program actiu, una proposta que cada vegada té més demanda. Les escoles fan la petició al club i ara mateix hi ha llista d’espera ja amb vistes a la propera temporada. Els estudiants dediquen els dies previs a la visita dels jugadors a preparar preguntes en anglès, que els esportistes també responen en aquest mateix idioma. La jornada es completa amb petits partidets de bàsquet on els nens comparteixen pista amb els seus ídols. El club sempre ha estat molt a favor de promoure la pràctica de l’anglès. També impulsa el programa English On The Court pels jugadors de la base.