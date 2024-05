Christelle Diallo (Saragossa) i Mamignan Touré (Montpeller) s'acosten a l’Uni

La pivot Christelle Diallo (Casademont Saragossa) i l’escorta Mamignan Touré (Lattes Montpeller) són dos dels objectius de l’Spar Girona per reforçar l’equip de la temporada que ve. De moment, des que es va acabar la temporada, l’Uni només ha confirmat comiats (Tolo, Bertsch, Nicholson i Magarity), i resta pendent de la resposta de Roberto Íñiguez a l’oferta de renovació que li van presentar. Amb contracte només hi ha Ygueravide i Canella, a banda de Laura Peña, apartada del bàsquet de manera voluntària fa unes setmanes.

Uni i Bàsquet Girona han anat treballant aquests dies amb la planificació de la propera temporada però el tret de sortida oficial no es donarà fins que es concreti, o no, la possible unificació dels dos clubs sota el paraigües de Marc Gasol. Tot apunta que serà que sí, i que la presentació del nou projecte serà a molt estirar, els primers dies de juny. Mentrestant no hi haurà moviments públics, encara que ha transcendit, per exemple, l’interès per dur Fernando San Emeterio a la direcció esportiva de l’equip ACB. En clau Uni les úniques novetats han sigut baixes, però el club no s’ha estat amb els braços plegats i té diverses operacions força ben encarrilades.

És en aquest capítol on s’emmarcarien les arribades d’aquestes dues jugadores franceses. Christelle Diallo, una pivot de 31 anys i d’1,93 metres, ha jugat aquest curs amb el Casademont Saragossa, que la va incorporar del Villeneuve. Hi va disputar 26 partits de lliga regular, tres de Copa, quatre de play-off i la Supercopa. En total fa firmar un promig de 6,9 punts, 2,6 rebots i 6,1 de valoració. A l’Eurolliga va jugar 20 partits, amb 8,5 punts, 3,1 rebots i 6,3 de valoració. El curs, però, ha estat marcat per alguns problemes físics que podrien explicar la seva sortida del club aragonès, confirmada públicament el 14 de maig. Al seu dia, quan la van incorporar, la nota de premsa destacava que incorporaven «talent i potència» per al joc interior. Aquesta temporada, contra l’Uni, va aportar 2 punts en la primera jornada a Saragossa (65-38), i 10 a Fontajau (50-60) en el duel de la segona volta.

L’altre jugadora que el club té al radar és l’escorta de 29 anys i d’1,82 metres Mamignan Touré, una internacional francesa tant en 5x5 com en la modalitat de 3x3 que ha jugat les últimes quatre campanyes al Lattes Montpeller, amb qui ha fet 11,1 punts de promig per partit a la lliga i 12,3 a l’Eurocup. També havia passat pel Landes, el Niça i el Lió, entre d’altres.

La directora esportiva de l’Spar Girona, Laia Palau, ja va reconèixer fa uns dies, en la roda de premsa de valoració de la temporada, que la plantilla de la campanya vinent tindrà moltes cares noves. De les jugadores d’aquest curs que no tenen contracte, i de les quals no se n’ha confirmat el futur, possiblement només continuarà Ainhoa López. Fa uns dies també va transcendir, a través de les xarxes socials, l’interès per la base búlgara Borislava Hristova (Sepsi).

