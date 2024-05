El Girona es juga la seva continuïtat a l'OK Lliga

Guanyar o guanyar. Aquest és l'únic camí que li val al Garatge Plana Girona aquest vespre (20 hores, OKLigaTV) en el segon partit del play-out per la permanència a Primera contra l'Alcoi. «Només ens val el triomf i a això anem», diu Eduard Recio, president del club gironí. «Volem tornar a Alcoi i jugar-nos-ho tot allà. És bàsic que el pavelló de Palau estigui ple. Han de ser un jugador més a la pista. Que cridin, animin i facin soroll. És bàsic, és bàsic», insisteix, encara sense creure's del tot la derrota del cap de setmana passat en el primer partit, en una fatídica tanda de penals. «Va ser una hòstia dura, perquè ja ho teníem. Tal com va anar... És que el teníem... Només faltaven uns segons», confessa, estirant les paraules, com si cadascuna es negués a sortir perquè considera injust el desenllaç.

En cas de victòria, esclar, el Garatge Plana Girona esgotarà les seves opcions de permanència encara uns quants dies més, perquè s'haurà de disputar un tercer partit, fixat per al dissabte 1 de juny a Alcoi. «És una situació complicada? Sí. Però la part positiva és que estem demostrant ser mereixedors de continuar a OK Lliga. En el primer partit, vam jugar com s'havia de jugar. I tenim la moral elevada, de cara al segon duel d'avui. Ara com ara, estem competint contra qualsevol», resumeix Recio, que es lamenta pel fet de veure's empès a un cara o creu. «Ens han passat trenta mil coses, aquest any. Coses que no només no ens han ajudat, sinó que ens han afectat. Vulguis o no, et provoca que no tinguis el cap on l'has de tenir». Això, però, no impedeix la il·lusió perquè la temporada acabi bé. I ni molt menys acabi aquest vespre. «Tenim el focus centrat a guanyar».

L'equip femení es juga l'ascens

Si la creu és l'equip masculí, que pateix més del que voldria, la cara és per a l'equip femení, classificat pels play-offs d'ascens a OK Lliga després d'una gran temporada, en què han guanyat la Copa Generalitat, han participat en la Copa Princesa i han acabat sisenes en la Lliga. El primer partit de l'eliminatòria de semifinals a tres duels es disputa demà (15.15 hores, a la pista de l'Hoquei Club Alpicat. «L'objectiu no era pujar, aquesta era una temporada d'anar partit a partit. D'agafar confiança i estabilitzar-se. Però aquest equip creu molt en ell mateix i l'entrenador, també. Han anat sumant punts i sumant punts... i aquí estem», presumeix Recio.

Les dinàmiques són molt més importants del que qualsevol es pensa. «Sí, perquè t'alimenten l'autoestima. Sense cap mena de pressió, l'equip femení ha guanyat un títol. I ara, sense cap mena de pressió altra vegada, afrontarem els play-offs. No és obligació que pugem, però anirem a totes», assegura. «En canvi, en el masculí, quan ens n'hem adonat, quan hem vist que després de molts i molts partits tan sols hem sumat quatre punts, ens han aparegut els fantasmes».

El pavelló de Palau ha de contribuir a impedir que el Girona abandoni avui l'OK Lliga.

