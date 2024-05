Hansi Flick ja és a Barcelona, a l'espera de signar el contracte amb el Barça

Hansi Flick ja és a Barcelona. Segons ha pogut saber SPORT, ho ha fet acompanyat del seu representant Pini Zahavi. El tècnic alemany resta a l'espera per a poder tancar el seu nou contracte com a entrenador blaugrana, després que Joan Laporta comuniqués a Xavi Hernández que no continuaria exercint el seu càrrec com a tècnic culer durant la pròxima temporada.

Flick descansa a l'Hotel Majestic a l'espera de poder signar el seu nou contracte amb el Barça.