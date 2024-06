Essència del Figueres i del Peralada en el títol mundial de la Kings League a l'equip d'Ibai Llanos

El porter gironí Eloy Amoedo i els tècnics asturià i torderenc Nacho Castro i Narcís Barrera -amb passat al Figueres i Peralada- s'han proclamat campions del Món de la Kings League, aquesta matinada a Mèxic. Els membres de Porcinos FC, club que presideix l'streamer basc Ibai Llanos, han vist com el seu equip vencia 5-3 al G3X del Brasil a la final disputada davant 50.000 espectadors a l'Estadi BBVA de Monterrey.

Amoedo és nascut i resideix a Girona i té 21 anys. Es va formar al planter del Girona, de l'Espanyol i del Figueres, amb qui va acabar l'etapa de formació a Lliga Nacional Juvenil. En aquella temporada 2021/22 va anar convocat amb el primer equip, de Tercera RFEF. Els últims anys, Amoedo ha jugat entre Primera i Tercera Catalana, al Bescanó, Atlètic Sant Ponç i Gironès Sàbat.

Artífex de l'ascens a Tercera Divisió

Nacho Castro va dirigir el Girona B, el Farners i el Peralada. Amb els peraladencs hi va estar en dues etapes, entre el 2011 i el 2015, on va assolir l'ascens des de Primera Catalana fins a Tercera Divisió. L'asturià ha dirigit altres equips com l'Horta, San Fernando i Andorra, entre altres.

Narcís Barrera, actual membre del cos tècnic de Porcinos i ajudant de Castro al San Fernando i a l'Andorra, té 35 anys i va arribar a jugar en equips del futbol gironí com el Palamós, Blanes, Peralada i Figueres, fins a Tercera Divisió. El torderenc també s'havia format al planter del Girona i va acabar la carrera en clubs com l'Horta, Júnior i Granollers.