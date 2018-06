Eficiència en clau dièsel.

El mercat del tot terreny s´ha erigit com el gran protagonista de la indústria de l´automòbil europea al llarg de l´última dècada. La presència a les nostres carreteres dels també anomenats SUV, crossover o tot camins, s´ha multiplicat de manera exponencial, fins al punt de situar-se alguns models entre els llocs més destacats de les llistes de vendes. En aquest panorama de marcat tall off-road, Seat ha irromput amb un més que notable protagonisme. En tan sol dos anys, la firma espanyola ha aconseguit consolidar-se com un de les grans referències gràcies als nous Ateca i Arona. Dos models enquadrats en els segments dels tot terrenys compactes i els SUV-B, els quals aglutinen la major part de les matriculacions del segment del tot terreny.

I sens dubte, es pot afirmar que el desembarcament de Seat al mercat SUV no ha pogut ser més encertat. Sembla que a la firma espanyola no li ha costat gaire canviar de registre de fer dues de les gammes més reeixides de la indústria de l´automòbil com les de l´Ibiza i el León, per desenvolupar un producte amb prou garanties per poder competir de tu a tu amb la cada vegada més nombrosa competència.



Aposta TDI



Una de les claus de l´èxit de la gamma SUV de Seat ha estat la seva decidida aposta per una lògica gamma de motoritzacions. Un catàleg en el qual el dièsel té un notable protagonisme a través de les més avançades propostes de la família de motoritzacions TDI. Aquest catàleg de plantes motrius és un clar exemple d´eficiència, economia de consum i respecte pel medi ambient. Una combinació de factors imprescindible per poder afrontar amb garanties el competitiu mercat actual.

El motor 1.6 TDI Ecomotive es presenta com a primer graó d´aquesta gamma. Una unitat que s´ofereix amb dos nivells, de 95 i 115 CV, que configuren l´oferta dièsel en l´Arona, amb uns més que notables resultats. En tots dos casos el consum mitjà se situa entorn dels 4 litres cada 100 km, mentre que les emissions de CO2, les més nocives per a la capa d´ozó, són de tan sols 105 g/km en el cas del de menys potència i de 106 g/km en el de 115 CV. Unes dades que, sens dubte, trenquen amb la tendència de demonització del gasoil tan recur-rent en l´actualitat.

El "germà gran" de la gamma SUV de Seat disposa d´una reforçada oferta TDI, que té en el ja esmentat 1.6 de 115 CV com a porta d´accés. Una més que eficient proposta els valors de consum i emissions de la qual amb pro feines varien al costat de la carrosseria de l´Ateca (4,5 litres als 100 i 118 g/km de CO2). No obstant això, les superiors pretensions d´aquesta variant compacta enfront del més urbà Arona també es reflecteixen en la seva proposta de versions amb el 2.0 TDI com a protagonista. En aquest cas, aquest motor es munta a l´Ateca en les seves versions de 150 i 190 CV. A més a més, el model més potent, únicament disponible en els nivells d´acabat més alts –Xcellence, Xcellence Plus i FR Plus– recorre al sistema de tracció total 4Drive i a l´efectiu canvi automàtic de doble embragatge DSG, tota una garantia d´efectivitat, confort i rendiment.

A més, les dues gammes s´estructuren entorn d´una àmplia gamma de nivells d´acabat sota les denominacions Reference, Reference Plus, Style, Style Plus, Xcellence, Xcellence Plus i FR Plus. Tot un ventall d´opcions capaces de situar l´Arona i l´Ateca entre les principals alternatives del creixent mercat crossover.



Màxima versatilitat



Un dels punts clau de la gamma SUV de Seat és la seva encertada distribució interior, encaminada a optimitzar l´espai disponible. En el cas de l´Ateca s´aconsegueixen unes notables cotes de confort per als passatgers que van unides a una capacitat de càr-rega inicial de 510 litres, en el cas de les versions 4x2. L´Arona també se situa entre els millors del seu segment de mercat, ja que, amb únicament 4,13 metres de longitud, presumeix d´oferir un dels habitacles més espaiosos i un maleter amb 400 litres de volum.



Prestacions multimèdia



La connectivitat s'ha convertit en un dels pilars bàsics de les noves generacions de models de Seat, i l´Ateca i l´Arona no en són cap excepció. Seat Full Link ofereix unes àmplies possibilitats a usuaris d´smartphones de tot tipus d'entorns gràcies a Android Auto, Apple Car Play i l'exclusiva aplicació Seat ConnectApp. A més a més, la proposta multimèdia es recolza en una nova generació de pantalles tàctils TFT de fins a 8 polzades, des de les quals es manegen les principals funcions de seguretat, assistència a la conducció i confort del vehicle.