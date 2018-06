El llegat dels ens catalans als jaciments d'Atapuerca

Prop de 500 especialistes han treballat a Atapuerca en els 40 anys d'excavacions a través de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. En el mateix període, investigadors de l'equip tarragoní han participat en 250 articles d'impacte científic, dos dels quals han estat els més citats sobre aquests jaciments. Es tracta d'un publicat el 2008 a Nature, sobre els fòssils humans d'1,2 milions d'anys trobats a l'Avenc de l'Elefant, i en segon lloc, un altre de publicat a la revista Science el 1995 sobre els fòssils humans descoberts un any abans en el nivell TD6 de Gran Dolina, i que en aquells moments, amb una antiguitat de més de 800.000 anys, eren els més vells trobats a Europa.

L'IPHES ha fet aquest balanç coincidint amb el començament aquesta setmana d'una nova campanya al jaciment d'Atapuerca, que es prolongarà fins a finals de juliol i en la qual participen 250 investigadors, dels quals 86 procedeixen de Tarragona.

Des que l'any 1978, quan es van fer els primers passos per organitzar un equip científic transdisciplinari al voltant dels jaciments de la Serra d'Atapuerca, on ja participava Eudald Carbonell, en aquella època un jove arqueòleg, l'Equip d'Investigació d'Atapuerca (EIA) no ha parat de créixer i les troballes que han obtingut han convertit aquest lloc en un referent per a l'estudi de l'evolució humana.