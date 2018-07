Brussel·les imposa una multa rècord a Google de 4.340 milions per Android

Brussel·les imposa una multa rècord a Google de 4.340 milions per Android brussel·les

La Comissió Europea (CE) va imposar ahir a Google una multa de 4.343 milions d'euros per exercir pràctiques il·legals amb el seu sistema operatiu per a telèfons mòbils Android per tal de reforçar el domini del seu cercador, la major sanció infligida en la història del regulador comunitari.

«Google ha imposat restriccions il·legals als fabricants de dispositius Android i operadors de xarxes mòbils per consolidar la seva posició de domini en les recerques a internet», va dir l'executiu comunitari en un comunicat.

Aquesta sanció se suma a la multa de 2.424 milions d'euros que l'executiu comunitari va imposar al gegant nord-americà al juny de 2017 per abús de domini en afavorir al seu servei de comparació de compres el motor de cerca, que fins avui constituïa la sanció més alta imposada per Brussel·les a una sola empresa.

La comissària europea de Competència, Margrethe Vestager, va assenyalar que Google imposa tres tipus de restriccions «per assegurar que el trànsit dels dispositius Android va al motor de cerca» de la companyia, el que segons el parer de Brussel·les «ha negat als rivals la possibilitat d'innovar i competir pels seus mèrits», i als consumidors els beneficis de tal competència.

En concret, Brussel·les al·lega que Google va exigir als fabricants que preinstal·lessin els seus serveis de cerca (Google Search) i el seu navegador (Chrome) com a condició per atorgar-los la llicència d'ús de la seva botiga d'aplicacions (Play Store).

A més, afegeix, va fer certs pagaments a grans fabricants i operadors de xarxes mòbils a condició que instal·lessin per defecte el seu cercador, alhora que els va impedir vendre telèfons intel·ligents que tinguessin versions alternatives d'Android no aprovades per Google.

La investigació de la Comissió, que es va iniciar a l'abril de 2015 i un any després, el 20 d'abril de 2016, el va portar a acusar formalment l'empresa, ha conclòs que aquestes pràctiques formen part d'una «estratègia» de Google per consolidar seva posició dominant i violen les normes de Competència europees.

La decisió de la Comissió requereix al gegant nord-americà «posar fi a la seva conducta il·legal de manera efectiva en 90 dies» a comptar de la decisió.

«Com a mínim Google ha de parar i no reincidir en cap d'aquests tres tipus de pràctiques (...) i també abstenir-se de qualsevol mesura que tingui una fi similar o equivalent a aquestes», afirma la CE.

Brussel·les va recordar que Google desenvolupa el sistema operatiu i concedeix les llicències d'ús d'Android, que és utilitzat en el 80% dels telèfons intel·ligents a Europa i el món.

Va assenyalar a més que la investigació ha conclòs que el cercador domina en el mercat de serveis generals de recerca a internet a l'Àrea Econòmica Europea, i en el món (excepte a la Xina).