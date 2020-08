Barcelona prepara la Nit de les Religions amb restriccions per la pandèmia

L'Associació Unesco pel Diàleg Interreligiós (AUDIR) ja prepara la cinquena Nit de les Religions, que es farà a Barcelona els dies 12 i 13 de setembre; en un context, això sí, adaptat a les restriccions derivades de la pandèmia. La Nit de les Religions és una jornada d'activitats en la qual les diverses tradicions religioses de la capital catalana obren les portes dels seus centres i conviden tota la ciutadania a participar de les seves activitats i celebracions. Entre les propostes previstes hi ha visites guiades, tallers, actuacions musicals i teatrals, conferències i degustacions de menjar típic, entre altres iniciatives.

En la Nit de les Religions hi participaran comunitats budistes, anglicanes, catòliques, evangèliques, ortodoxes, de la bahá'í, hindús, musulmanes, jueves, sikh i d'altres tradicions com l'església de la Cienciologia o la Federació de Famílies per a la Pau i la Unificació del Món. En total, es preveu la participació de 28 entitats religioses.

Per tal que la jornada es pugui portar a terme amb seguretat i minimitzant el risc de contagi per la covid, l'aforament de les activitats serà limitat, serà obligatori l'ús de la mascareta i els assistents hauran de seguir totes les instruccions i mesures establertes pels organitzadors.

La jornada és una iniciativa de l'AUDIR, però compta també amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. El principal objectiu de la iniciativa, afirmen els seus organitzadors, és «generar un espai de trobada i coneixement de la diversitat de les religions, espiritualitats, conviccions i cosmovisions presents al nostre país». Es tracta d'una oportunitat única, afegeixen, perquè la ciutadania es pugui acostar a conèixer, a través del diàleg, la diversitat religiosa i cultural que existeix a la ciutat.