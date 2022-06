La separació de Shakira i Gerard Piqué ha estat una bomba en tota regla i cada detall s'analitza al mil·límetre per tots els mitjans de comunicació. Un d'ells és "Espejo Público", el programa que cada matí presenta Susanna Griso a Antena 3.

Les últimes informacions que es coneixen sobre la parella és que tots dos han estat junts a República Dominicana per veure el seu fill disputar un torneig: “Tots dos van tornar en diferents avions privats amb deu hores de diferència. Diumenge va arribar Shakira i deu hores més tard, Piqué. Això demostra que no es parlen", va explicar Nando Escribano, col·laborador del programa.

"Totes aquestes persecucions a aquests cotxes fastuosos s'acaben quan apareix una altra parella", va afegir, assegurant que aquest tipus de notícies els venen bé als mitjans per continuar alimentant les tertúlies.

Tot i això, Diego Revuelta va voler donar llum sobre totes les especulacions que s'estan fent al voltant de la parella: "No hi ha hagut cap infidelitat perquè eren una parella oberta", va detallar. "Sobretot per a ell", va replicar Escribano.

Respecte a la presumpta relació oberta, una psicòloga ha apuntat que "un acostuma a ser el dominant. Aleshores, per por de la pèrdua, l'altra persona ho accepta. A més, s'acostuma a establir una sèrie de normes com no poder estar amb persones del seu entorn més proper o no poder repetir". Finalment, Susanna Griso va voler afegir una cosa que molts van considerar un petit dard a l'artista colombiana: "Shakira és extremadament gelosa i patia molt de veure que Piqué podria estar amb una altra".