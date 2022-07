David i Victoria Beckham estan passant un estiu amb tota mena de luxes. El futbolista i la model i cantant han decidit portar la família a les zones més luxoses de Croàcia, la costa Amalfitana d'Itàlia, Saint-Tropez. Encara no se sap quin serà el pas següent. El clan familiar ha llogat un luxós iot per 1,6 milions d'euros a la setmana.

Es tracta del Madsummer presentat el 2019 i elaborat a les drassanes de Lurssen. El luxe i la comoditat conflueixen en un iot de 95,25 metres i capacitat per a 12 persones a qui no els faltarà res. Valorat en 245 milions d'euros, aquest tipus de iot compta amb 10 cabines per a la intimitat dels llogaters, a més d'amplis llocs comuns que tenen tota mena de luxes. Els detalls mariners fan que el iot compti amb un estil increïblement bonic de veure.

El preu està justificat al luxe de les cabines, però també en un altre tipus d'equipaments com un spa, gimnàs, àrea de joc per a nens i fins i tot un cinema. La família, formada per grans esportistes, segur que fa un gran ús d'aquest tipus de luxes.

En qualsevol cas, el matrimoni podrà gaudir d´unes vacances amb totes les comoditats en un dels punts més interessants de la geografia europea.