Encara que sembli una història treta d'una pel·lícula de comèdia, la veritat és que Mohammad Buya Turay va haver d'enviar el seu germà a casar-se amb la seva futura dona, és a dir, la cunyada del que realment va assistir al casament.

Mohamed ho tenia tot preparat per casar-se el 21 de juliol passat després d'acabar el seu contracte amb l'Henan Songshan Longmen de la Superlliga Xina, però el Malmö FF s'hi va interessar i van voler presentar el jugador el 22 de juliol per iniciar com més aviat millor les rondes classificatòries per a la fase final de l'Europa League. Mohamed, llavors, no va tenir altre remei que deixar Sierra Leone per anar-se'n a Suècia, deixant sola la seva futura esposa, Suad Baydoun.

Lluny de cancel·lar el casament, el que va fer el futbolista va ser enviar el seu germà a casar-se amb la seva futura dona, de manera que el casament podia continuar encara que desconeixem si va fer un petó a la núvia i com va anar la nit de noces als dos cunyats.

En ser preguntat pel surrealista casament per un diari suec, Mohamed Buya Turay va contestar: "Ens vam casar el 21 de juliol a Sierra Leone. Però no hi vaig ser perquè el Malmö em va demanar que vingués abans. Vam fer les fotos per endavant. Així que sembla que vaig estar allà però no va ser així, el meu germà va haver de representar-me ell mateix al casament.” Pel que va dir, Buya Turay ho tenia tot sota control.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun



I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF — Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) 31 de julio de 2022

Ara Buya Turay intentarà portar la seva flamant dona a Suècia perquè puguin, així, iniciar la vida junts. El jugador ja té una filla de 3 anys al país fruit d'una relació anterior, ja que la seva carrera ha estat molt lligada al país nòrdic.