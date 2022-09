La cantant colombiana Shakira i el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, s'han reunit aquest dijous a Barcelona, juntament amb els seus advocats, per intentar arribar a un acord sobre la seva separació, segons ha pogut confirmar El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Les fonts consultades per aquest diari han eludit concretar en quin lloc s'ha dut a terme la trobada. Les negociacions entre l'artista colombiana i el defensa blaugrana està sent especialment intenses. Un dels aspectes a resoldre és la custòdia dels fills del matrimoni davant la intenció de la cantant d'anar-se'n a viure a Miami.

Shakira i Piqué han contractat dos advocats matrimonialistes de renom, Pilar Mané i Ramón Tamborero, que durant la seva llarga trajectòria professional han representat a famosos i persones de l'elit empresarial catalana. Pel tipus de clients que acudeixen a ells per solucionar crisis familiars són extremadament discrets. Per tant, no s'ha pogut confirmar si la citada reunió s'ha mantingut en algun dels seus despatxos professionals o a l'exterior. Visions contraposades L'exparella continua amb plans totalment contraposats per al futur dels dos fills que tenen en comú, la qual cosa complica trobar una solució que satisfaci a tots dos. Tenint en compte que ella vol anar-se'n a viure a Miami i que ell s'hi nega rotundament, sembla difícil que puguin arribar a un punt intermedi. De totes maneres, ho intentaran en aquesta nova reunió. Uns altres dels aspectes a dilucidar, com sol passar en les ruptures sentimentals, és l'econòmica.