L’única filla d’Elvis Presley, Lisa Marie Presley, va morir aquest dijous als 54 anys després d’haver estat hospitalitzada a causa d’una aturada cardíaca. «Amb el cor encongit he de compartir la devastadora notícia que la meva bonica filla Lisa Marie ens ha deixat. Era la dona més apassionada, forta i carinyosa que he conegut», va expressar Priscilla Presley, mare de Lisa Marie, en un comunicat enviat a la revista especialitzada en celebritats People.

El missatge arriba després que la cantant hagués sigut ingressada en un centre hospitalari en estat crític i induïda a un coma. La seva mare va demanar a la gent per les xarxes socials que la tinguessin «en les seves oracions».

Segons el mitjà nord-americà de celebritats TMZ, que també va confirmar la mort de Presley, dijous va rebre primers auxilis i va ser assistida per paramèdics a casa seva ubicada a Calabasas (Califòrnia) després d’haver patit problemes cardíacs. Abans de ser traslladada, els especialistes mèdics van aconseguir recuperar el pols de la cantant, i una vegada va arribar a l’hospital, va ser assistida amb un marcapassos.

Aquesta setmana, la filla de l’astre del rock and roll va ser present a la gala dels Globus d’Or junt amb la seva mare, Priscilla Presley, com a acompanyants de l’actor Austin Butler, que va guanyar el premi a millor actor de drama pel seu paper d’Elvis Presley en el film de Baz Luhrmann.

Lisa Marie Presley va ser l’única filla de l’icònic cantant i mare de quatre fills, entre els quals l’actriu i cineasta nord-americana Riley Keough. Presley va seguir els passos del seu pare i el 2003 va llançar el seu primer àlbum, ‘To whom it may concern’, que va anar seguit de dues produccions més, però des del 2012 no havia tret cap disc nou.