Gerard Piqué torna a estar al centre de la polèmica a les xarxes socials. Aquesta vegada per haver utilitzat la paraula ‘violador’ per elogiar el ‘youtuber’ DjMaRiiO. El comentari el va realitzar el passat 6 de gener, però ara, partidaris de Shakira l’han posat sobre la taula per criticar-li, a més de l’ús de la paraula, que ho fes davant del seu fill.

Piqué llamando a DjMario violador cuwbduwbfjdjdjejd pic.twitter.com/O30QZoHl5X — Manu. (@GxlDePaulinho) 6 de enero de 2023 Piqué va fer el polèmic comentari durant el debat de la jornada de KingsLeague del 6 de gener, elogiant DjMaRiiO, que és el president de l’equip Ultimate Móstoles d’aquesta competició ideada per l’exjugador blaugrana. «DjMaRiiO, el violador de pantalles, jugant i guanyant i celebrant gols que sembla que estigui violant el company que té al costat», va deixar anar Piqué, amb el seu fill Milan al costat, i davant les cares d’estupefacció de la resta de participants en la tertúlia, que no van saber ben bé què dir. Entre ells, el mateix DjMaRiiO. Les xarxes socials han recuperat ara aquest comentari per remarcar les crítiques que va rebre Shakira per la polèmica i popular cançó en col·laboració amb Bizarrap contra Piqué. A la de Barranquilla fins i tot li van criticar que no pensés en els seus fills a l’hora de llançar l’atac musical contra la seva exparella. Piqué, con su hijo menor al lado, llamando a un jugador “violador” como sinónimo de “crack”.



Esperemos que los miles de hombres que pusieron el grito en el cielo porque Shakira se desahogó en una canción, hagan, al menos, lo mismo con esta BARBARIDAD.



pic.twitter.com/bK5KdJyvay — Olympe Abogados (@olympeabogados) 15 de enero de 2023 Shakira estrena amb Bizarrap una cançó plagada de referències a Piqué: «Perdón que te salpique»