L'actor nord-americà Cody Longo, conegut per ser un intèrpret episòdic en sèries com Days of Our Lives, Bring It On: Fight to the Finish o Nashville, ha mort a l'edat de 34 anys després de ser trobat sense vida a casa seva a Austin (Texas). La notícia ha estat confirmada pel seu representant Alex Gittleson, en paraules a la cadena especialitzada CNN, afegint que la causa de la mort estaria relacionada d'alguna manera amb la seva addicció a l'alcohol.

Stephanie, la dona de Cody Longo, va trucar a les autoritats en trucar al seu marit i no trobar resposta. La policia d'Austin va anar a casa de la parella i no va poder fer res més que confirmar la mort de l'actor. Trencada de dolor, Stephanie ha llançat un breu comunicat: "Cody era tot el nostre món. Els nens i jo estem destrossats i més que devastats. Era el millor pare. Sempre i per sempre t'estranyarem i t'estimarem". Cody Longo deixa orfes tres fills de 7, 5 i 1 any. Si bé Cody Longo no era un actor de primera línia, el seu paper més conegut va ser Eddie Duran a la sèrie Hollywood Heights, en què el vam poder veure durant gairebé 80 capítols.