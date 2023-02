Dues càmeres del sistema de videovigilància de la discoteca Sutton van captar la silueta del futbolista Dani Alves al costat de la porta del reservat on es troba el lavabo de la suposada violació, segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Són dues imatges que no són clares, però que podrien resultar decisives.

La defensa d’Alves, a l’escrit presentat pel seu segon advocat, Cristóbal Martell, afirma que és la jove de 23 anys la que es dirigeix al lavabo quan el futbolista ja es troba a l’interior. Però aquestes dues imatges capten una sabatilla blanca i una samarreta del mateix color que la que porta Alves al marc de la porta. És a dir: Alves no és al lavabo quan la jove s’adreça cap al reservat, sinó que està dempeus al costat de la porta del reservat, una ubicació des de la qual hi pot haver el contacte visual entre ell i la víctima, com sempre ha declarat aquesta segona. La informació es va fer pública poques hores abans que l'Audiència de Barcelona decidís desestimar el recurs d'apel·lació i mantenir Dani Alves en presó preventiva i sense fiança. Dani Alves seguirà en presó preventiva i sense fiança