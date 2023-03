Sembla que la reina Letizia hagi signat un pacte d'eterna joventut. Als 49 anys, la monarca llueix una pell llisa i un cos tonificat i cuidat i, encara que no és un secret que és una amant del ioga, hem descobert que amaga un altre truc que l'ajuda a mantenir-se jove i en forma.

El seu secret es basa en un pla d'alimentació que, a més d'ajudar-la a mantenir la seva figura, és perfecte perquè la pell llueixi sempre radiant. La dieta Perricone és part d'un programa antiedat dissenyat pel doctor Nicholas Perricone. Un dermatòleg nord-americà que rebutja de ple la idea que les arrugues i la pell apagada siguin l'única conseqüència del pas del temps.

La clau d'aquesta dieta són els aliments amb poder antiinflamatori i n'hi ha prou amb 28 dies per veure'n els resultats. Més enllà d'experimentar la baixada de pes desitjada, al voltant de 7-9 kg en un mes, el que també es pretén amb aquesta dieta és acostumar l'organisme a consumir aliments sans i beneficiosos per al mateix.

Els aliments es distribueixen en cinc àpats diaris. Així, s'aconsegueix accelerar el metabolisme i sentir-nos més saciats. Lluny de restringir aliments essencials per a l'organisme, aquest pla d'alimentació conté aliments de deu grups diferents. Una gran varietat que proporciona els nutrients que el nostre cos necessita per funcionar correctament.

Durant aquests 28 dies se segueix una dieta estricta. El salmó és sens dubte el producte estrella d'aquesta dieta. La tonyina i les sardines també formarien part del rebost de la reina, així com les llavors de xia, els fruits secs com els festucs i les ametlles i, per descomptat, l'oli d'oliva.

Altres aliments clau d'aquesta dieta són verdures com els espinacs i el bròquil

Les proteïnes d'alta qualitat, que cal consumir diàriament i que són presents en aliments com els ous ecològics, el quefir o el iogurt natural; i els hidrats de carboni complexos i la fibra completarien el llistat d'ingredients d'aquesta dieta.

Maduixes i fruits vermells, te verd per esmorzar en lloc de cafè, flocs de civada, formatges, ceba vermella o espàrrecs verds i salmó salvatge són altres aliments que també posen en la llista d'aquesta dieta que permet donar-se petits plaers.

Exemple d'un dia seguint la dieta Perricone

Esmorzar : una truita amb tres clares i un rovell, mitja tassa de civada bullida, una porció de meló i 1/3 de tassa de mores fresques. Recordeu no ingerir sucs, cafè ni pa.

: una truita amb tres clares i un rovell, mitja tassa de civada bullida, una porció de i 1/3 de tassa de mores fresques. Recordeu no ingerir sucs, cafè ni pa. Dinar : Salmó a la planxa, amanida verda, una porció de meló, mores fresques i aigua .

: Salmó a la planxa, amanida verda, una porció de meló, mores fresques i . Berenar : Iogurt natural, mores i aigua.

: Iogurt natural, mores i aigua. Sopar: Salmó a la planxa, amanida verda, verdures al vapor, meló, mores i aigua.

La clau d'aquest estil d'alimentació és ingerir les proteïnes, en primer lloc, després la fibra i, finalment, els hidrats de carboni.

La reina Letizia no ha estat l'única que ha caigut rendida a la dieta Perricone. Aquest pla d'alimentació ha conquerit altres personalitats com Gwyneth Paltrow o Julia Roberts.