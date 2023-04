La història de Shakira i Piqué no s'acaba. L'artista colombiana ha decidit mudar-se a Miami amb els seus fills, i així ho va comunicar fa una setmana a través de les xarxes socials: "Em vaig establir a Barcelona per donar una estabilitat als meus fills, la mateixa que ara busquem en un altre racó del món al costat de família, amics i el mar", va escriure la cantant.

El programa 'Fiesta' ha filtrat el contingut de la darrera trucada entre l'exfutbolista i l'artista. En aquesta conversa, Shakira va dir a Piqué que en dos dies es mudaria definitivament als Estats Units amb Sasha i Milan.

L'artista colombiana li va explicar que el motiu d'avançar el trasllat és perquè el pare ha empitjorat, i necessita rebre un tractament que no li poden oferir a Barcelona. Tot i així, la decisió no li va agradar gens al català, i s'hauria enfadat amb la cantant, mostrant-se totalment en contra: "Piqué s'enfada", han detallat a 'Fiesta'.

Més tard, Shakira li confessa que, en part, es trasllada perquè el pare de Piqué li va comunicar mitjançant una carta que "tenia dues setmanes per abandonar la casa familiar".

Aquesta última trucada no va agradar gens a l'artista, ja que ella esperava una conversa sense problemes: "Té ella un disgust perquè aquesta última conversa no va ser tan amigable com esperava", han revelat al programa.