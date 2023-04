Ara com ara, Ana Sandra és filla legal d'Ana Obregón als Estats Units, néta de facto per haver estat engendrada per gestació subrogada amb el semen del seu fill Aless Lequio i està esperant ser legalitzada a Espanya, procés que es podria allargar en el temps en cas que es trobi amb traves.

Però el més criticat tant per la premsa com pel públic ha estat que la maternitat d'Ana Obregón hagi arribat tan tard, quan ella com a mare té 68 anys.

Telecinco ha mostrat Ana Obregón passejant per Miami acompanyada de la seva néta Ana Sandra, oculta al carret de nadó. Divendres Deluxe i Socialité han emès aquestes imatges al llarg de tot el cap de setmana, criticant en tot moment que l'actriu i presentadora no tingui cap experiència passejant amb un nadó: segons expliquen alguns col·laboradors, no sabria ni empènyer el carro com cal: ni la mira, ni es preocupa del que passa sota la manta.

Una assessora i experta en maternitat va explicar a Socialité que “Ana Obregón hauria de pensar de nou en la manera com passeja el nadó, ja que no és adequada. La supervisió que li pots donar si ho veus és molt millor. Es poden prevenir moments d'asfíxia que serien nefastos. El contacte visual entre mare i filla és fonamental durant el passeig; fa que l'enllaç entre totes dues es faci més fort. A més, els nens que miren cap a la mare dormen millor”.

D'aquesta manera, la convidada assegura que "portar la cistella on va el nadó mirant cap a fora no és segur, perquè en cas d'impacte amb algun element del terra, es poden causar lesions molt més greus que si portes el nen mirant-te" . Prendrà nota d'aquests consells Ana Obregón?