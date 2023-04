El terraplanisme és una teoria pseudocientífica que afirma que la Terra és plana en lloc de rodona malgrat les nombroses i evidents proves que demostren el contrari. Els terraplanistes creuen que les fotografies de la Terra des de l’espai són falses i que les agències espacials com la NASA estan involucrades en una conspiració a gran escala per ocultar la veritable forma de la Terra.

Aquesta teoria ha sigut desacreditada per la comunitat científica i les proves empíriques, incloent-hi l’observació dels cossos celestes i la navegació marítima, que han demostrat durant segles que la Terra és una esfera. La idea que la Terra és plana ha sigut àmpliament refutada per la ciència, la història i la lògica. No obstant, malgrat les proves aclaparadores en contra del terraplanisme, encara hi ha un petit nombre de persones que ho creuen i ho promouen.

Entre els terraplanistes més populars hi ha Bob Knodel, que per demostrar que la seva teoria és correcta es va gastar la gens menyspreable xifra de 20.000 dòlars –uns 18.000 euros–, en un experiment de bricolatge. Com no podia ser de cap altra manera i tot i que li sabés molt greu, l’esmentat exercici va evidenciar que la Terra és rodona.

L’experiment en qüestió formava part del rodatge d’un documental de Netflix titulat ‘Behind the curve’, tal com recull el ‘Daily Mail’, en el qual es pretén refutar la gran quantitat d’investigacions dirigides per experts de la NASA.

Bob Knodel pretenia, utilitzant un giroscopi làser i una càmera que filmava a través de dos forats, provar que tenia raó. L’experiment de bricolatge filmava a través de dos forats, amb una persona dreta a l’altre costat i apuntant amb una llanterna cap a la càmera.

El protagonista va afirmar que si la llum es pot veure amb una càmera, els forats a la tanca i la torxa a la mateixa distància sobre el terra, llavors podria arribar a una conclusió positiva que la Terra és plana.

Experiment fallit

No obstant, en un gir dels esdeveniments, no es va poder veure cap llum, i va provocar que Knodel murmurés un incòmode «interessant» després d’adonar-se de l’error comès.

Knodel, des d’aleshores, ha parlat sobre l’experiment i el que significa per als terraplanistes d’arreu del món. «El que vam descobrir és que, quan vam posar en marxa aquest giroscopi, vam trobar que estàvem captant una deriva. Una deriva de 15 graus per hora», va dir. «Ara, òbviament ens va sorprendre», abans d’admetre que els resultats van ser «una mena de problema».