Lorena Vázquez, periodista d'Ahora Sonsoles, ha revelat en directe que Gerard Piqué ja ho té tot preparat per fer la primera visita als seus dos fills a Miami, ciutat on ara resideixen amb la seva mare, Shakira, després de la complexa separació protagonitzada pels dos progenitors. La comunicadora assegura que l'exjugador del F.C. Barcelona ja ha parlat amb el seu advocat i ha datat aquesta primera escapada per no demorar-la més.

"Serà a final de mes i Shakira ja coneix la data exacta". Això sí, Lorena Vázquez no ha revelat quan es produirà aquest viatge, però sí que hi haurà una reunió secreta entre els advocats de Gerard Piqué i Shakira al llarg d'aquesta setmana, mentre que l'exfutbolista està de vacances amb la seva parella actual, Clara Chía. Surt a la llum la darrera trucada de Piqué i Shakira Tal com revela aquesta periodista, el conveni regulador està gairebé finalitzat, però falten per polir alguns detalls, sobretot els relatius a l'economia familiar ara que la família s'ha desintegrat: per exemple, se segueix sense estipular qui serà el que es faci càrrec de les activitats extraescolars de Sasha i Milan, una cosa imprescindible per evitar problemes de cara al futur i amb la pròpia justícia nord-americana. És imprecís el pla de viatge que porta Gerard Piqué, però el més probable és que es quedi amb els seus dos fills en algun allotjament a la ciutat de Miami mentre gaudeixen d'un temps plegats més que necessari.