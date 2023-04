El naixement per gestació subrogada de la ja confirmada neta d’Ana Obregón i filla del seu finat fill, Aless Lequio, s’ha convertit en el tema del moment. Cada vegada van sortint a la llum més detalls, com la condició que Alessandro Lequio li hauria posat a Ana sobre la seva neta.

El col·laborador de televisió està intentant mantenir-se al marge de la polèmica. No obstant, ha transcendit una petició que li va remetre a la biòloga sobre un detall que afecta directament Ana Sandra, la seva neta.

Tal com ha explicat Marisa Martín-Blázquez a ‘Fiesta’, Lequio no vol que la nena porti el seu cognom, una cosa que intensifica la teoria que no està d’acord amb la decisió de la seva exparella i mare del seu finat fill Aless.

I ara, l’italià ha deixat clar que no vol conèixer la seva neta. La revista ‘Lecturas’ ha pogut saber que les intencions d’Alessandro Lequio són clares i fermes. Des que va sortir a la llum la notícia del naixement de la filla d’Aless Lequio, el col·laborador de televisió no ha volgut pronunciar-s’hi. Tan sols breus referències i algunes consideracions que, sí, deixaven entreveure que alguna cosa passava entre Lequio i Ana Obregón.