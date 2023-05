Un estudiant d’art sud-coreà s’ha convertit en l’últim fenomen viral després de compartir el vídeo en què apareix al Museu d’Art Leeum de Seül menjant-se part de ‘Comedian’, una obra de l’artista italià Maurizio Cattelan que consisteix en un plàtan enganxat a una paret amb cinta adhesiva i que té un preu de venda que arriba als 120.000 dòlars.

«Tenia gana», ha justificat Noh Huyn-soo, protagonista d’aquest fet inversemblant compartit a través del seu compte d’Instagram. Per la seva banda, el museu ha anunciat que no emprendrà accions legals contra el noi, ja que la peça de fruita se substitueix cada dos o tres dies per evitar que es podreixi.

Així mateix, l’estudiant s’ha defensat al·legant davant els mitjans de comunicació que l’obra de Cattelan és una provocació i un signe de rebel·lió, per la qual cosa «fer malbé una obra d’art també es podria entendre com una obra d’art», segons paraules del mateix Noh Huyn-soo, que va tornar a enganxar la pell del plàtan a la paret després d’haver-se’l menjat.

‘Comedian’ és una obra que va ser creada el 2019 pel polèmic artista italià Maurizio Cattelan. Es compon de tres exemplars: dos de prova, valorats en 120.000 dòlars, i el definitiu, amb un preu que ascendeix fins als 150.000 dòlars. Així, doncs, la suma total del valor de tres plàtans enganxats a una paret amb cinta adhesiva convencional se situa entorn de 390.000 dòlars (més de 350.000 euros).

No obstant, no és la primera vegada que un visitant es menja algun dels plàtans de Cattelan. Ja el desembre del 2019, l’artista nord-americà d’origen georgià DavidDatuna va fer el mateix amb l’obra que en aquell temps s’exhibia a l’Art Basel Miami.