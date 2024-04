Brad Pitt denunciat per presumptes episodis de violència contra Angelina i els seus fills

Cada vegada són més les dones que s'atreveixen a fer públic el maltractament que han patit per part de les seves parelles durant la seva relació. Tenim tendència a assenyalar amb el dit a persones que han canviat radicalment el seu caràcter, físic, etc. Però, ens hem plantejat perquè han canviat tant? Què els ha passat? Emocionalment, el maltractament, sigui del tipus que sigui, acaba fent que canviïs el teu caràcter, entorn, etc. provocant-te un greu trastorn en la salut mental. Així doncs, potser és el moment de deixar-ho dit per entendre més situacions com la d'Angelina Jolie: t'ho expliquem!

Brad Pitt i Angelina Jolie es va convertir en el matrimoni de moda, però també en un dels divorcis més sonats. Durant el matrimoni, Jolie, va canviar físicament moltíssim i se la va assenyalar amb el dit com si estigués malalta, en diversos camps (mentalment i físicament). Doncs la setmana passada, l'actriu va presentar un nou document contra el seu exmarit al Tribunal Superior de Los Angeles. En aquest document, al qual ha tingut accés la CNN, es mostra un historial d'abusos de Brad Pitt contra Angelina Jolie, mentre eren parella.

El maltractament silenciós

Els episodis d'abús haurien començat molt abans del presumpte cas de maltractament del 2016, el qual va tenir lloc en un avió i que, l'actriu va denunciar.

El presumpte 'incident de l'avió'

Segons va narrar Angelina Jolie a la denúncia, ella, Pitt i alguns dels seus fills viatjaven -ja fa vuit anys- en un vol privat cap a França, quan l'intèrpret de 'Seven' va protagonitzar un episodi de violència. Presumptament, Brad Pitt va agafar la seva dona pel cap i va atacar dos dels seus fills, intentant asfixiar-ne un; a més de diversos "atacs verbals" i d'abocar alcohol sobre alguns dels membres de la família.

La parella quan encara estava unida / GTRES

Aquest suposat abús, no només contra ella sinó contra alguns dels fills en comú, va ser un dels grans motius que van portar Jolie a prendre, definitivament, la iniciativa de demanar la separació.

La guerra pel celler compartit

Després de la ruptura, l'actriu també va decidir vendre la seva part del celler francès que el matrimoni va adquirir en casar-se i el manteniment del qual era part de l'acord de divorci i custòdia que van signar tots dos. Però aquest tracte afegia que ella no podria parlar públicament de les agressions viscudes a l'avió i que ell va negar taxativament. En trencar-se aquesta part de l'acord, Pitt la va denunciar per haver venut la seva part de la vinya amb "afany venjatiu".

La resposta de l'actriu davant aquesta última demanda creuada entre tots dos ha estat la de parlar, en comptes de l'avió, d'altres "abusos físics" presumptament ocorreguts al matrimoni en anys anteriors.