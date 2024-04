Silvia Caballol, la dona del bisbe de Solsona, diu que el seu amor va néixer com "una flor entre les pedres"

Silvia Caballol, l'escriptora que s'ha casat recentment per l'Església amb el bisbe de Solsona, Xavier Novell, amb permís del Papa Francesc, ha concedit una entrevista a TV3 en què ha assegurat que l'amor entre tots dos va néixer "com una flor entre les pedres".

Aquest matí de divendres, Catalunya Ràdio ha ofert un fragment de quatre minuts d'aquesta entrevista, que s'emetrà completa demà en un programa de TV3. En l'entrevista, Caballol no ha volgut revelar les circumstàncies concretes en què va sorgir l'enamorament amb el bisbe però ha assegurat que la seva història d'amor "és molt bonica i la guardem per als nostres descendents". La relació entre tots dos "no va ser fàcil, sinó molt difícil, perquè quan entren en conflicte determinades coses, no és fàcil, però l'amor és així, et desarma", ha indicat.

L'escriptora i psicòloga, que ha reconegut que Novell no vol que en parli, ha assegurat que el bisbe "no s'havia enamorat mai" fins que la va conèixer i que, "de sobte, als 50 anys, una emoció. L'amor és molt fort, és un do".

Ha rebutjat les acusacions d'homòfob i conservador que s'han atribuït al bisbe emèrit Novell per les seves opinions polèmiques respecte a l'homosexualitat, l'avortament i també el fet nacional. "Qui li posen aquestes etiquetes, no el coneixen, i no ho dic jo, ho diuen d'altres persones. Ell exposava la fe catòlica i les seves idees en línia amb el que representava, de manera molt directa i contundent, sí", però sense imposar, ha opinat la dona del bisbe emèrit.

Al seu compte d'Instagram, l'escriptora ofereix també l'anunci de l'entrevista concedida en què afirma: "el nostre amor va néixer com una flor entre les pedres, contra tot pronòstic, contra tota probabilitat, com aquelles flors que surten entre les roques i et preguntes: com pot ser?".

El casament eclesiàstic del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, i la psicòloga de Súria Sílvia Caballol va tenir lloc al santuari de Santa Maria de la Guàrdia, al municipi de Sagàs el dia de Pasqua. La cerimònia va ser possible gràcies a la secularització que el Papa Francesc va concedir directament a Novell i que l'ha dispensat de les seves obligacions sacerdotals.

Els detalls del casament i una foto de tots dos els oferia Caballol al seu Instagram, on va explicar: "Ha estat un camí llarg però hem pogut regularitzar la nostra situació canònica: casar-nos com volíem i poder tornar a rebre la comunió. Ell (el seu marit) continua sent bisbe, però sense poder exercir el ministeri".

També agraïa al Papa Francesc la seva "misericòrdia" per la concessió de la secularització i afirmava que ha quedat admirada "de la gran qualitat humana i espiritual del Papa".

Abans, el novembre del 2021, havia arribat un discretíssim casament civil de la parella al jutjat de pau de Súria, amb només els testimonis, i després que a l'agost d'aquell mateix any Novell renunciés al càrrec de bisbe de Solsona.

Ho feia per motius "estrictament personals", dels quals no va donar més detalls però que es van conèixer poc després: el bisbe mantenia una relació sentimental amb l'escriptora i psicòloga, cosa que va causar un gran enrenou i sorpresa a la seva diòcesi i a la societat catalana.

L'abril del 2022, Novell i Caballol van ser pares de dues nenes bessones, Coaner i Míriam.

Novell era el màxim representant del Bisbat de Solsona des de l'any 2010, en substitució de Jaume Trassera, que va renunciar al càrrec per edat, i es va convertir en aquell moment en el bisbe més jove de Catalunya i Espanya, amb 41 anys.