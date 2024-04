Vídeo | Mor la 'influencer' Inessa Polenko després de caure per un penya-segat mentre es feia un selfie

La pràctica de prendre's un selfie en zones altament perilloses ha tornat a cobrar-se una vida. En aquesta ocasió, la víctima ha estat la 'influencer' russa Inessa Polenko, de 39 anys, que ha mort quan s'intentava fotografiar en un mirador de Geòrgia, als EUA.

La dona estava compartint a les xarxes socials el seu pas per l'estat del sud-est dels Estats Units i va començar a retratar-se en un mirador. En una de les preses, va decidir creuar una barrera de seguretat que pretenia impedir que els turistes arribin a punts perillosos.

Polenko va acabar perdent l'equilibri i caient des d'una altura d'uns 50 metres. Encara que els equips sanitaris van arribar al lloc poc després del sinistre, no van poder fer res per salvar-li la vida.

Rellevant a les xarxes socials

Diferents serveis federals dels Estats Units porten temps recomanat una llista de "zones prohibides per a selfies", tenint en compte de l'elevat saldo de víctimes mortals en àrees com muntanyes, edificis alts i zones fluvials.

Polenko treballava com a esteticista a Moscou i creava continguts sobre bellesa i estil de vida a les xarxes socials. Només a Instagram comptava amb uns 10.000 seguidors. Últimament, havia guanyat una certa rellevància per imatges de viatges a destinacions com Dubái, Egipte i Crimea.