La 61ª edició de la Fira de Mostres de Girona, el saló multisectorial de les comarques gironines que organitza Fira de Girona, ha obert les seves portes aquest matí amb l’acte d’inauguració. Aquest 2023 compta amb 295 expositors, el que significa un 6% més d’ocupació respecte a l’any passat, i paral·lelament ofereix desenes d’activitats, com ara tallers, taules rodones, demostracions, xerrades i tasts en els espais Escenari Girona Excel·lent i Saló de l’Emprenedoria. Ocupa més de 8.000 m2 al Palau Firal i a la zona del Parc de la Devesa, està oberta al públic entre les 10 del matí i les 8 del vespre i s’acabarà el p roper dimecres 1 de novembre. Inclosa un any més en el programa d’actes de les Fires de Sant Narcís, la Fira de Mostres s’ha inaugurat amb els parlaments de Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona i del Comitè Executiu de Fira de Girona; Laia Cañigueral, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona; Gemma Geis i Carreras, vicealcaldessa, 1ª Tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, i Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona. L'alcalde, Lluc Salellas, no ha assistit a l'acte inaugural. Sí que s'ha deixat veure a la plaça Catalunya per encendre la metxa de la Tronada de Festa Majoe en honor a la Festa dels Quatre Rius.

Després del tradicional tall de la cinta inaugural, Jaume Fàbrega ha obert el torn d’intervencions i ho ha fet destacant la resiliència de la Fira de Mostres, que “malgrat les dificultats dels darrers anys, gaudeix de bona salut, continua creixent i és la que reuneix més metres quadrats i més expositors de la demarcació. Al llarg de 61 edicions s’ha sabut adaptar i mantenir tot el seu poder d’atracció. Actualment estem al 70 per cent del nombre d’expositors respecte als millors anys, de manera que anem pel bon camí”. Seguint amb aquesta idea ha expressat que “la nostra fira ha demostrat que, tot i els entrebancs, les crisis i un panorama poc engrescador, cal mirar al futur i pensar sempre en clau d’oportunitat” i ha valorat aquest esdeveniment com “una ocasió per al món empresarial gironí de donar a conèixer els seus productes i serveis, però també una font d’ingressos per a molts sectors que té un impacte econòmic en molts àmbits de la ciutat”.

Laia Cañigueral ha declarat que “a les comarques gironines comptem amb empreses molt competitives en tots els sectors i espais com la Fira de Mostres són un gran aparador per donar-les a conèixer i impulsar els negocis. Esperem que aquesta edició sigui tot un èxit i que tant el sector empresarial com la ciutadania en gaudeixin”.

Gemma Geis i Carreras ha dit que el certamen “és un reflex de la xarxa econòmica que tenim a la ciutat i aquesta 61ª edició ve a representar que té capacitat d'innovació i lideratge. Una capacitat que aporta una mirada nova per a la ciutat per tenir un país més modern i la Fira ho representa, més que mai, enguany amb l'Espai Calma i l'estand de Benestar Emocional”. Ha definit el saló com “un instrument rellevant de tota la política econòmica que ha de fer l'Ajuntament i és important que es continuï reforçant i actualitzant. Perquè això sigui possible ha de tenir el suport econòmic del consistori. Tenim una manera de fer que és la de treballar amb autenticitat, amb mirada de futur i amb qualitat i innovació per Girona”.

L’encarregat de tancar els parlaments ha sigut Miquel Noguer, que ha explicat que “la fira no ha recuperat les dimensions del 2019, però hem de posar molt en valor les xifres actuals. La tendència és clarament de creixement, en consonància també amb la recuperació de l'activitat econòmica a les comarques gironines després de la pandèmia. Aquest esdeveniment és un gran actiu de la ciutat de Girona i del conjunt de la demarcació i, entre tots, l'hem de cuidar i potenciar”.

Un creixement evident i la majoria dels expositors, de les comarques gironines

El saló multisectorial amb més participació d’empreses i afluència de visitants de les comarques gironines continua creixent els últims anys des de l’aturada del 2020 per la pandèmia del coronavirus. Dels 257 expositors del 2021 s’ha passat als 295 d’aquesta 61ª edició, el que significa una mitjana de creixement d’uns 20 expositors per any. Malgrat perdre algunes de les companyies de maquinària industrial i d’obra pública que hi havia situades a la zona de la Devesa, la Fira continua captant noves empreses i l’índex de fidelitat d’aquestes és proper al 80%, el que vol dir que la majoria d’expositors hi ha assistit amb anterioritat i han decidit repetir l’experiència. Aquest 2023 també creix la superfície del saló, passant dels 7.782 m2 de la passada edició als 8.090 m2 actuals.

Durant cinc dies a la fira hi seran presents la majoria dels sectors del teixit empresarial del territori. Creix la presència d’aquelles empreses que pertanyen als serveis, l’emprenedoria i la mobilitat elèctrica (37,55%); i també del sector de l’alimentació (22,27%). Es mantenen en xifres similars el sector de la decoració i construcció (27,07%), i la indústria i tecnologia (13,1%). El 68,12% de les companyies que hi participen provenen de les comarques gironines, un 10% menys respecte a l’edició de l’any anterior. D’aquestes, més d’un 26% són de la ciutat de Girona. Del total d’expositors, al voltant d’un 16% prové de la demarcació de Barcelona, un 0,44% ho fa de la província de Tarragona i gairebé un 14% són de fora de Catalunya.

Desenes d’activitats a l’Escenari Girona Excel·lent i al Saló de l’Emprenedoria

Paral·lelament als expositors, la 61ª edició de la Fira de mostres ofereix als seus visitants diverses activitats, com ara xerrades, tasts, taules rodones i tallers. Es divideixen en dos espais. Un d’ells és l’Escenari Girona Excel·lent, on s’hi presenten novetats relacionades amb el segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona, que reconeix els millors productes de les comarques gironines. Els assistents poden degustar-los en diversos tastets. N’hi ha de làctics, compotes de poma, infusions, galetes, avellanes, vins, olis, conserves, embotits, arròs, cafès i mel, entre d’altres, amb la participació d’empreses com ara Anela, La Selvatana, Xiquella, Pibernat, Empordàlia, Celler Pere Guardiola, Oli Fontclara, Arròs Molí de Pals i Nuasets. El dilluns 30 d’octubre, a partir de les 11 del matí, s’hi durà a terme un taller gastronòmic patrocinat pel projecte Menja’t Girona, un Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació finançat amb fons europeus Next Generation amb el qual Girona busca diversificar l’oferta turística cap a d’altres barris, potenciar els productes de circuit curt i reforçar la cohesió social a la zona de Santa Eugènia. S’hi suma l’emissió en directe avui a les 12 del migdia de L’Arca d’en Nogué, del programa El Suplement, de Catalunya Ràdio.

L’altre espai destacat de la Fira de Mostres és el Saló de l’Emprenedoria, impulsat per l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG) i que ofereix cada dia presentacions, xerrades i sessions de networking. Demà diumenge, 29 d’octubre, a les 12 del migdia tindrà lloc el Dia de l’agent comercial i el Lliurament dels guardons i premis COACGi. El dimarts, dia 31, a partir de les 10 del matí, es durà a terme un networking a càrrec del Col·legi d’Agents Comercials de Girona. I dimecres, 1 de novembre, Èlia Guardiola conduirà a les 11 del matí una conferència titulada ‘Com millorar les vendes dels nostres negocis’ amb l’objectiu d’aprofundir a l’ús de la narrativa, les emocions i els textos persuasius per millorar la comunicació de negocis i projectes. Guardiola és especialista en Màrqueting Emocional i Experiencial, Storytelling i Copywriting persuasiu. El Saló de l’Emprenedoria també acull xerrades sobre la bateria de liti i l’ús eficient de l’energia fotovoltaica; terres de fusta, vinil i laminat; o la rehabilitació cardíaca, entre d’altres.

La Fira de Mostres d’aquest 2023 té les seves portes obertes des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. El preu per accedir al recinte és de 4,5 euros (2,5 euros el dimarts 31 d’octubre). Tota la informació del saló es pot consultar al web de la Fira.

Benestar emocional, salut i el nou Espai Calma

Coincidint amb la creació de la regidoria de Benestar Emocional i Salut, liderada per la psicòloga i infermera Sílvia Bosch, l’Ajuntament de Girona disposa d’un espai de 30 m2 per donar a conèixer a la ciutadania les diferents accions en matèria de salut i benestar emocional que duu a terme el consistori. A partir d’imatges i de diversos materials de caràcter divulgatiu, a l’estand s’explica què és el benestar emocional, quina és la relació entre la part física i psíquica en la salut de les persones i què és i quina tasca té la taula de salut mental. L’Ajuntament compta amb aliances amb d’altres entitats que treballen aquests aspectes i algunes d’elles estaran presents al Palau de Fires. És el cas, entre d’altres, d’AFATRAC (Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns per Conducta), ABI Girona (Associació de persones amb trastorn bipolar de les comarques gironines), el centre de desintoxicació Mas Ferriol, ATART (Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció del Toxicòman), l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, i el programa Ocell de foc – EcoJove, que atén jovent d’entre 16 i 30 anys, especialment aquell que pateix una problemàtica de salut mental. S’hi inclou una exposició interactiva per interpel·lar a la ciutadania sobre l’ús de les pantalles.

Una de les principals novetats d’aquest any és que la Fira de Mostres acull un Espai Calma dirigit a persones amb neurodiversitat que té com a principal objectiu oferir una zona lliure d’interferències sensorials, al mateix temps que pretén donar visibilitat al Trastorn de l’Espectre Autiste (TEA). Situat al segon nivell del Palau Firal, té prop de 200 m2 i neix fruit de la iniciativa conjunta entre les regidories de Promoció Econòmica i de Benestar Emocional de l’Ajuntament de Girona i la Càtedra d’Autisme de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de diverses empreses, entitats i associacions com ara la Federació Catalana d’Autisme i Viu Autisme, entre d’altres. Aquest espai està dividit en dues sales, una d’elles destinada als infants amb jocs sensorials i de lectura; l’altra presenta algunes zones més còmodes i una altra totalment aïllada amb molt poca llum.

També estan programats sis tallers de 45 minuts cadascun per aprendre a utilitzar els desfibril·ladors externs automàtics (DEA), una activitat impulsada per la Diputació de Girona.

Més de sis dècades en funcionament

L’any 1932 va néixer la Fira de Mostres amb el nom de Fira Agrícola i Comercial de Girona i no va ser fins al 1962 que aquest esdeveniment va passar a celebrar-se cada any. Durant l’època de la segona república a l’Estat i en l’etapa de la postguerra van tenir lloc algunes edicions esporàdiques, mentre que al 2020 es va haver d’aturar degut a la pandèmia. En un primer moment, la Fira tenia com a emplaçament l’avinguda de Jaume I, abans de traslladar-se al parc de la Devesa. Va ser a finals de la dècada dels 80 quan es va ubicar a l’actual espai, el Palau Firal. La Fira de Mostres de l’any passat va comptar amb una exposició que repassava les 60 edicions de l’esdeveniment a partir d’un recorregut des dels seus inicis fins a l’actualitat.