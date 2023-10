Un any més la Fira de Mostres de Girona arriba per les Fires de Sant Narcís. És un dels grans clàssics de la Festa Major. Fins a l’1 de novembre el Palau Firal acull la 61a edició del certamen en el qual es poden trobar 295 expositors de tota mena: des de cotxes, matalassos i piscines, fins a vestits de núvia o xuixos locals.

L’obertura ha tingut lloc aquest matí i, des d’aquell moment, al recinte ja hi ha començat a haver moviment. «Trobo que està una mica més animat que altres anys» assegura Joan Mallart, un home d’Olot que visita el certament cada any. Una afirmació que comparteixen des de l’estand de la Cambra del Comerç de Girona que expliquen que aquest matí molta gent ja s’havia acostat a la seva parada. Malgrat tot, això és qüestió de perspectives i Àngela Torras, una altra de les habituals a la Fira, considera que hi ha menys gent que en edicions anteriors: «l’any passat, el dissabte, no podies passar».

La majoria de les persones que han anat al certamen comparteixen la idea de passejar i donar una ullada, i no tant d’anar a comprar. Malgrat tot, això no vol dir que no sigui beneficiós per a les empreses, ja que, com explica Sergi Jofre, «sempre acabes comprant alguna cosa, encara que no sigui la teva intenció». «Moltes vegades vens, mires i com que hi ha descomptes potser t’acabes animant», afegeix. Mallart també sosté aquesta afirmació: «vens amb la intenció de veure novetats i, posteriorment, comprar alguna cosa si s’escau». Com Ariadna Padilla, una gironina que aquest matí, en el certamen, estava mirant sofàs «perquè ens hem quedat sense. Potser també comprem algun producte de gastronomia local», explica.

Per a l’empresa Kitting Girona, la primera botiga especialitzada en llana de la ciutat, és el primer any en el certamen i observen que l’objectiu principal de la gent no és anar a comprar, però la seva intenció «és donar a conèixer la botiga i que la gent es pari a demanar informació sobre els tallers que fem», afirmen. En canvi, per al Grupo Vitalic aquest ja és el setè any que participen en el certamen i «l’experiència no és dolenta perquè si no, no faríem tants de quilòmetres per venir aquí -són una empresa de Gijón, Astúries- però és cert que depèn molt de l’any. Ara mateix acabem de començar i no podem fer un balanç» però són optimistes. «Quan es compra entrada, la gent ja ve amb la idea de comprar alguna cosa o de mirar com a mínim», exposen des de l’estand.

Per a moltes de les persones que han assistit el primer dia a la mostra multisectorial els hi ha semblat una bona edició, però ningú és lliure de crítiques. Mentre alguns com Jofre observen que és «molt xulo» d’altres com Padilla o Torras consideren que falten algunes parades. Per a Padilla hauria d’haver-hi alguna parada més de productes locals: «estaria bé que fessin més activitats creatives respecte als productes que es venen i que hi hagués més formació en els aliments i la cultura gironina per atreure també un altre tipus de gent».