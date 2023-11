Els Marrecs de Salt tornaven aquest dimecres al vespre a un dels seus escenaris preferits: Les escales de la Catedral de Girona. L’objectiu era, com cada diada de Tots Sants fer pujar el tradicional pilar de 4 pels noranta esglaons i tres replans des de la plaça fins a la porta de la Seu. Els quatre integrants del pilar eren Carmina, Cañi, Eva i Asha.

La colla de la camisa blau Ter va assolir el repte un any més davant la mirada de centenars de persones que no es van voler perdre una de les cites que s’ha convertit en un dels clàssics de les Fires de Girona. Molts van gravar l’actuació amb el telèfon mòbil per posteriorment fer-ho córrer per les xarxes socials. Un esdeveniment que posa la pell de gallina als assistents i provoca emocions d’alt voltatge, entre el públic i els mateixos castellers. L'expectació és sempre de tal magnitud que, per seguretat, hi ha un límit d'accés de públic a la plaça i a les escales. Enguany, mitja hora abans ja no es deixava entrar a ningú.

A més del pilar, els Marrecs van fer un 5 de 7, un 4 de 7, 4 pilars de 4 i un pilar format íntegrament per la canalla.

Ja el tornem a tenir a dalt @Marrecs .



Final de temporara apostoflant pic.twitter.com/S7lBA0WkEk — JR (@dissenyjr) 1 de noviembre de 2023

Els Marrecs van assolir aquest diumenge una bona diada de Sant Narcís a la plaça del Vi, descarregant tres castells de 8 (3 de 8, 4 de 8 i 5 de 8), fet que la colla no aconseguia precisament des defeia anys. Ara la colla castellera té previst encara tornar a treure pit i faixa aquest dissabte en la gran trobada previst a la tarda al parc del Migdia d’entitats de la cultura popular, l’actuació del grup Fetus i un combat de glosa.