El raper mallorquí Valtònyc ha tornat a pujar, i per sorpresa, dalt d’un escenari durant el concert de Zoo de les Fires de Sant Narcís. El raper, que va tornar ara fa una setmana, ha aprofitat aquest dissabte a la nit per demanar l’alliberament de Pablo Hasel. “Hauria estat absurd no aprofitar aquest moment”, ha dit. També ha denunciat la situació “dels exiliats polítics catalans” i ha donat suport a Palestina. Valtònyc ha acabat la seva intervenció carregant contra l’Estat amb el crit de “puta Espanya”, que ha estat corejat i aplaudit pels assistents al concert. El cantant s’ha sumat a la banda dels de Gandia per cantar 'Estiu'.