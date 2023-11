L’espectacular castell de focs artificials de la Pirotècnia Valenciana, que durant quinze minuts va llençar prop de dos-cents quilos de material explosiu al cel de la ciutat de Girona, va servir per posar punt i final a l’edició d’aquest any de les Fires i Festes de Sant Narcís. Una edició que l’Ajuntament considera un «èxit» perquè «han estat molt concorregudes», en paraules del primer tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats.

La guardonada empresa pirotècnica encarregada, com l’any passat, de clausurar les festes de Girona va utilitzar per fer-ho 1.700 unitats d’artefactes pirotècnics disparades des de set punts diferents situats al parc de les Ribes del Ter. Tonalitats platejades, daurades, vermelles i blaves van predominar en l’espectacle de llum i color que es va allargar al voltant d’un quart d’hora i que milers de gironins i visitants van seguir des de diferents punts de la ciutat.

Els Focs tancaven unes Fires que, segons Ayats, han tornat a apostar per la cultura popular i la descentralització amb una programació amb més presència als barris. «Aquestes són dues apostes que vam encetar l’any passat i que volíem reforçar per fer una festa major més participativa», declarava. La programació d’enguany, que va arrencar el 27 d’octubre amb la cercavila dels gegants i capgrossos i el pregó, ha inclòs més de 200 actes.

«Precisament, en els actes de cultura popular com els gegants, els diables, les havaneres... és on més hem notat aquest augment d’afluència», apuntava Quim Ayats, en relació amb aquesta aposta per la cultura popular.

Pel que fa a l’augment de les activitats de Fires als barris de la ciutat, Ayats assegurava que l’objectiu és «acostar a les gironines i gironins molt més la festa major» perquè «la ciutat és sencera i les Fires les ha de viure tothom». Aquesta línia s’havia encetat l’any passat i la intenció és «seguir-la reforçant». «Creiem que aquestes apostes necessiten un temps i un recorregut i aquest any tenim les evidencies que això funciona», va dir el regidor de Cultura, que posava d’exemple el parc del Migdia, escenari de concerts matinals i vespertins i que ahir al matí acollia la XLII Trobada de gegants i bestiari.

Sobre les incidències d’aquests dies festius a Girona, en què la ciutat augmenta l’activitat de dia i també la nocturna, Ayats assegurava que se n’han registrat «menys que altres anys». «Les més habituals que tenim són les de cada any: furts i robatoris que es cometen sobretot a la zona de La Copa i les atraccions». Entre les que han transcendit hi ha la detenció per part de la Policia Municipal de Girona de quatre joves, que la matinada de divendres a dissabte van robar onze mòbils d’alta gamma. A més, els Mossos van detenir un jove per haver fet un petó sense consentiment a una noia en la primera nit de les barraques.

Entre les novetats d’aquestes Fires de Sant Narcís hi ha hagut el canvi de format de la Festa Major dels 4 Rius, i també el nou recorregut del correfoc infantil, que va acabar amb un espectacle de llum i foc a La Copa: Lluminàries de Fires.